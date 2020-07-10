Юрий Гуща внимательно посмотрел сюжет и объяснил, почему все показанное в нем — манипуляция информацией, а не доказательство вины Бабарико. ОНТ вышел новый сюжет о деле Бабарико , в котором сотрудники госканала якобы представили "неопровержимые доказательства" вины Виктора. Юриствнимательно посмотрел сюжет и объяснил, почему все показанное в нем — манипуляция информацией, а не доказательство вины Бабарико. Публикуем его разгромный пост.





Что хотели сказать в сюжете?

Из содержания представленного сюжета следует, что, якобы, Бабарико Виктор Дмитриевич, находясь в должности председателя правления ОАО «Белгазпромбанк», являясь должностным лицом, уполномоченным осуществлять организационно-распорядительные функции управления указанным банком, в неопределенный период времени принимал денежные средства в особо крупных размерах от различных коммерческих структур, являющихся клиентами банка или по-другому аффилированных с банком, а также от должностных лиц банка, непосредственно подчиненных ему по службе.





Эти деньги ему давали исключительно в связи с занимаемой должностью, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, выполнение определенных действий в интересах того, кто эти деньги дает. Эти действия Бабарико В.Д. мог либо должен был совершить с использованием служебных полномочий.





Таким образом, по мнению телеканала, Бабарико В.Д. совершил преступление, предусмотренное частью 3 статьи 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь (получение взятки).





Бабарико, используя свои служебные полномочия, в неопределенное время совершал финансовые операции со средствами, полученными заведомо преступных путем. И делал это для того, чтобы все выглядело так, что он этими деньгами владеет правомерно, чтобы утаить или исказить их преступное происхождение, чем, по мнению телеканала, совершил преступление, предусмотренное частями 2 либо 3 статьи 235 Уголовного кодекса Республики Беларусь (легализация «отмывание» средств, полученных преступным путем в особо крупном размере).





Также Бабарико в неопределенное время скрыл суммы налогов, подлежащих уплате с полученных им доходов в особо крупном размере, чем, по мнению телеканала, совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов, совершенное в особо крупном размере).





Какие законы нарушил ОНТ своим сюжетом?

Сюжет базируется на материалах уголовного дела, ныне расследуемого следственным управлением КГБ Республики Беларусь, обвиняемыми по которому проходит как Бабарико В.Д., так и ряд бывших должностных лиц ОАО «Белгазпромбанк».





То есть, вопреки мнению телеканала, на момент выхода в эфир сюжета вина указанных лиц не установлена в предусмотренном законом порядке, и о ней можно говорить лишь предположительно, но никак не утвердительно!





Однако телеканал оценивает совершенные Бабарико действия как преступные, будто его преступная деятельность уже установленный и доказанный свершившийся факт.





Таким образом, телеканал нарушает положения статьи 16 Конституции и статьи 16 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, гарантирующие презумпцию невиновности Бабарико и других обвиняемых. Грубо игнорируются их права и законные интересы, наносится существенный вред его деловой репутации.





Фрагменты показаний некоторых обвиняемых по делу, данных ими в процессе производства следственных действий, а также видеофиксации самих отдельных следственных действий, комментарии по делу руководителя следственного органа, расследующего уголовное дело, которые показали в сюжете, могут расцениваться как грубейшее вмешательство телеканала в уголовный процесс, а также как оказание психологического давления на его фигурантов, разглашение данных предварительного следствия, создание негативного общественного мнения относительно отдельных лиц, проходящих по делу в качестве обвиняемых, нарушение их личных конституционных прав и законных интересов.





Как авторы сюжета манипулируют информацией?

Основной сюжет телеканала базируется на теме получения Бабарико совместно с другими должностными лицами ОАО «Белгазпромбанк» незаконных денежных вознаграждений (взяток) от представителей частных коммерческих фирм (в том числе, но не исключительно, ООО «Приват Лизинг»), а также легализации (отмывания) полученных денег, чтобы выглядело так, что их происхождение законно.





Например, обвиняемый Бадей утверждает, что он получал деньги от ряда фирм, которые долгое время были клиентами банка, и передавал их Бабарико. Из этого телеканал делает вывод, что эти деньги были взяткой для Бабарико. Также Бадей утверждает, что получаемые деньги предназначались лично Бабарико. Ряд обвиняемых (Ильясюк, Кузьмич, Шабан и др.) имели распределяемые между собой доли с этих денег. Деньги передавались исключительно в связи с сотрудничеством с компанией «Приват Лизинг» с банком.









Но если проанализировать, что из себя представляют ОАО «Белгазпромбанк» и компания «Приват Лизинг» как субъекты хозяйственной деятельности, выяснится, что телеканал манипулирует информацией.





ОАО «Белгазпромбанк» — это сугубо коммерческое частное предприятие, вся деятельность которого направлена на получение прибыли. Государственный капитал (доля государства) в банке присутствует в размере статистической погрешности.





Банк имеет свои устав, совет директоров, правление. Невзирая на то, что деятельность банка подотчетна Национальному банку в части выполнения нормативов безопасного функционирования, во всем остальном банк независим и самостоятелен. ОН САМ ВПРАВЕ ОПРЕДЕЛЯТЬ: С КЕМ РАБОТАТЬ, КАК РАБОТАТЬ, КАК МОТИВИРОВАТЬ СВОИХ УПРАВЛЕНЦЕВ.





Единственный главный критерий работы — это норма и сумма получаемой прибыли. Поэтому органы корпоративного управления частным банком могут разрешить эффективно сотрудничать с частными фирмами (в том числе лизинговыми компаниями — партнерами банка), учредителями и участниками которых могут быть аффилированные лица из числа должностных лиц — инсайдеров банка (к которым относится председатель правления и его заместители), если в этом нет конфликта интересов банка и этих фирм, а также расхождений с требованиями статей 109-1 и 122 Банковского кодекса Республики Беларусь.





Вопросы наличия или отсутствия конфликта интересов у инсайдеров банка, а также реестр инсайдеров и аффилированных лиц, внимательно отслеживают и ведут службы экономической безопасности и внутреннего контроля, неся за это полную ответственность в том числе перед Национальным банком.





И еще важное условие: компании-партнеры банка, учредителями (участниками) которых являются его должностные лица-инсайдеры должны осуществлять операции с банком на общих основаниях, без каких-либо льготных условий, привилегированного статуса.





Если это условие соблюдается, тогда возможное учредительство и участие Бабарико в лизинговых компаниях-партнерах без занятия в них штатных управленческих должностей НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТИВОПРАВНЫМ и допускается, если это прямо разрешено локальными нормативными актами банка.





(А этот факт в сюжете подтвердил ответственный представитель следствия КГБ Бычек: «…Как установлено в ходе следствия, и как рассказывают сами банкиры в своих показаниях, никакого практического участия в деятельности „Приват Лизинга“ они не принимали…»).





Тем самым, если лизинговая компания-партнер банка распределяет дивиденды, и их получателями являются должностные лица-инсайдеры, которые выступают только ее учредителями (участниками) и не осуществляют никаких функций по управлению, то ПОЛУЧЕНИЕ ТАКИХ ДИВИДЕНДОВ — ЭТО НЕ ВЗЯТКА. На получателей таких дивидендов возлагается обязанность задекларировать данные суммы и заплатить с них подоходный налог.





Не имея возможности ознакомиться с материалами уголовного дела, считаю возможным предположить следующее.





Если Бабарико сам либо через любых своих представителей, действующих от его имени и в его интересах на основании выданной доверенности, выступал в качестве учредителя (участника) компании «Приват-Лизинг» и при этом не занимал в ней никаких руководящих должностей, то он ИМЕЛ ЗАКОННОЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭТОЙ КОМПАНИИ.





А представителями Бабарико, которым доверенностью могли быть переданы его правомочия участника компании «Приват Лизинг», могли быть любые должностные лица ОАО «Белгазпромбанка», в том числе и бывшие. Лиц, которым могли быть выданы такие доверенности (либо осуществиться передоверие) могло быть неограниченное множество. Теоретически это могли быть и Бадей, и Морозов и Ильясюк и многие другие частные лица.





(Описанная ситуация является мировой практикой в работе банков по всему миру. Таким способом банки привлекают ключевых клиентов и мотивируют своих топ-менеджеров, экономя средства на выплату премий и бонусов).





Таким образом, при соответствии реальной ситуации описанным условиям, СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 430 УК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ДЕЙСТВИЯХ БАБАРИКО ОТСУТСТВУЕТ.





Если бы было иначе, и описанная схема работы с лизинговыми компаниями считалась бы преступной, тогда бы привлечению к уголовной ответственности подлежали бы не только правление ОАО «Белгазпромбанка», но и руководство Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь за допущенную халатность.





Главное управление банковского надзора периодически проверяет банки, небанковские кредитно-финансовые учреждения и лизинговые компании на предмет соответствия требованиям статьи 122 Банковского кодекса. Если бы в работе ОАО «Белгазпромбанк» по этому направлению существовали какие-либо нарушения, они были бы немедленно выявлены и пресечены.





Полным абсурдом и нонсенсом выглядят сцены с допросами и очными ставками коллег Бабарико, в которых они обличают его и рассказывают, как «делили с ним деньги».





Абсурд состоит в том, что, давая подобные показания против Бабарико В.Д., они, тем самым, значительно усугубляют свою участь, так как позволяют следствию квалифицировать собственные действия, как совершенные по предварительному сговору группой лиц либо в составе преступной организации, что существенно увеличивает тяжесть преступления и меры ответственности.





Под освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (статья 431 УК) они не попадают, так как, по версии телеканала, не только передавали деньги Бабарико В.Д., но и сами получали их от него.





Возникают резонные вопросы:





Стали бы взрослые здравомыслящие люди так себя вести, как они показаны в сюжете и тем образом, как это телеканал пытается внушить своим зрителям?





Или в сюжете они говорят о чем-то ином, нежели пытается преподнести телеканал, и имеют ввиду нечто принципиально другое, чем получение взяток от компании «Приват Лизинг»?





Стали ли указанные люди настолько легко давать показания, обличающие Бабарико В.Д., если учесть, что тем самым они значительно ухудшают свое и его положение?

Совсем нелепыми и безграмотными выглядят заявления представителя следствия КГБ. Ощущение, что указанный функционер имеет весьма отдаленное представление о том, что говорит:





«… суть бизнеса заключалась в следующем: „Приват лизинг“ реализовывал населению товары в рассрочку или лизинг, и рассчитывался с продавцом за счет кредитных ресурсов банка. Таким образом, успешность деятельности „Приват лизинга“ напрямую зависела от условий, на которых банк предоставляет кредитные средства этой компании»…





Вдумайтесь, что несет этот важный господин? Где он учился? Как попал на такую высокую должность?





С КАКИХ ПОР ПРОДАЖА ТОВАРОВ В РАССРОЧКУ СТАЛА «ЛИЗИНГОМ»? Он хоть понимает, что такое финансовая аренда (т.е. лизинг) и чем она отличается от продажи товаров физическим лицам для собственного потребления на условиях рассрочки?





Какой и чего «продавец» имеется ввиду, когда речь идет о лизинговой компании?





С каких пор законная уставная деятельность субъектов хозяйствования в Республике Беларусь стала считаться преступлением?





У представителя КГБ также нет ни понимания, ни осознания того, что в соответствии с жесткими пруденциальными нормативами Национального банка, и установленным законодательным запретом, ни Белгазпромбанк, ни любой другой банк, ни при каких обстоятельствах не прокредитует на льготных условиях лизинговую компанию, аффилированную с собственными членами правления, потому как такая кредитная операция является ничтожной, т.е изначально незаконной.





Бабарико достаточно опытен, чтобы не знать таких элементарных и опасных вещей.





И уж совсем безответственным выглядят инсинуации телеканала по части отмывания денег.





Возникает резонный вопрос: зачем отмывать наличные деньги, которые получал Бабарико?





Вся история отмывания преступных доходов во всем мире сводится к разработке схем обналичивания безналичных денег! Потому что наличные — это и есть уже отмытые деньги! Обналичивание является конечной целью легализации преступных доходов, и все финансовые разведки мира борются с тем, чтобы пресечь такие схемы и технологии, а также свести к минимуму возможность использования кэша в покупках и расчетах!





Снова яркая цитата упомянутого выше ответственного сотрудника КГБ (заслуживает быть воспроизведенной полностью):





«…На имя юриста банка, а также сотрудника банка, по совместительству — близкого друга Бабарико, были учреждены ряд зарубежных субъектов хозяйствования, которые вошли в состав учредителей „Приват Лизинга“.





Одновременно с этим, в оффшорных юрисдикциях для Бабарико и других участников преступной группы были открыты так называемые фирмы-кошельки, на которых аккумулировалось бы незаконное денежное вознаграждение. К банковским счетам этих фирм-кошельков эмитировались пластиковые платежные карточки…».





К этому набору слов и фраз, которые я считаю бессмысленными, безапелляционными и демонстрирующими некомпетентность, сразу же возникают вопросы:





- Как логически увязываются «Приват Лизинг» и открытие электронных кошельков в «оффшорных юрисдикциях»?





- Что вообще за «юрисдикции» имеются в виду, и где в этом контексте усматриваются признаки отмывания денег?





- Является ли противозаконным вывод иностранным учредителем легально функционирующей беларуской компании заработанных дивидендов на свои счета за пределы страны?





- Ключ к ответу на эти вопросы дает бывший зампред банка, а ныне обвиняемый Кузьмич поясняя, что на эти электронные кошельки перечислялись условно законно получаемые дивиденды, причитающиеся учредителям компаний на территории Республики Беларусь (каких именно компаний, телеканал стыдливо умалчивает).





В этой связи неизбежно следуют ВЫВОДЫ:





— об отсутствии признаков отмывания денег в принципе;





— о ложно сделанных утверждениях, что перечисление законно получаемых дивидендов на счета иностранных компаний является незаконной финансовой операцией по легализации преступных доходов;





— об отсутствии в действиях Бабарико состава преступления, предусмотренного частью 2 либо 3 статьи 235 УК Республики Беларусь.





Что на самом деле следует из сюжета ОНТ?

Информация, изложенная в сюжете телеканала относительно причастности Бабарико к совершению инкриминируемых преступлений, не соответствует действительности как по существу раскрываемой темы, так и по ее содержанию.





Выводы телеканала о наличии вины в действиях Бабрико в совершении указанных преступлений являются ложными и построены на основе манипуляций фактическими данными, полученными в ходе следствия по делу.





В основе сюжета — искажение фактов и манипулятивные подходы к изложению информации, неверные и необоснованные выводы, подмена понятий и двусмысленная интерпретация с целью создания у зрителя негативного представления и отрицательного эмоционального фона как о сути совершенных действий участниками сюжета, так и относительно их как личностей.





Цель сюжета ОНТ — дискредитировать фигурантов дела и персонально Бабарико как личность и ввести в заблуждение зрителей о фактах и обстоятельствах дела, а именно, о происхождении этих фактов и их правовой природе.





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Юрий Гуща — практикующий юрист, до этого 20 лет работал в оперативных подразделениях ГУБЭП МВД Республики Беларусь, специализирующихся на выявлении и раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений в банковской системе. Также работал в должности начальника службы экономической безопасности коммерческого банка со 100%-ным иностранным капиталом.





Он — не единственный среди коллег, кто критически высказался о новом сюжете ОНТ.







