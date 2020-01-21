Суд Советского района г. Минска 8 июля вынес постановление о привлечении Павла Северинца к административной ответственности в виде 15 суток ареста. Согласно постановления суда П. Северинец призвал к участию в несанкционированном массовом мероприятии возле Комаровского рынка в г. Минске 7 июня этого года, чем нарушил порядок организации и проведения массовых мероприятий, установленный Законом Республики Беларусь “О массовых мероприятиях” и соответственно совершил правонарушение, предусмотренное ст. 23. 34 КоАП Республики Беларусь.





Следует отметить, что за участие в данном мероприятии П. Северинец уже был привлечен от административной ответственности в виде ареста сроком на 15 суток. Он был задержан сотрудниками милиции 7 июня по дороге домой. После этого в отношении П. Северинца было вынесено, как минимум, три постановления об административных арестах по 15 суток каждое (в сумме 60 суток ареста).





Уже месяц, как П. Северинец находится в ЦИП ГУВД Мингорисполкома г. Минска. Также у него остались неотбытыми 30 суток ареста за участие в антиинтеграционных акциях протеста в декабре и январе прошлого и текущего года. Таким образом, общая продолжительность административного ареста П. Северинца может составить не менее 105 суток, что может превысить максимальный срок (до трех месяцев) ареста, который предусмотрен как вид наказания Уголовным кодексом Республики Беларусь.





Мы в очередной раз отмечаем, что такого рода практика применения норм КоАП является порочной, имеет политически мотивированный характер, применяется с целью оказания давления, наказания за публичную общественную деятельность и изоляции Павла Северинца на весь период избирательной кампании.





Кроме того, мы напоминаем, что свобода мирных собраний и выражения мнений гарантирована гражданам Беларуси как действующей Конституцией страны, так и международными нормами в области прав человека, Международным пактом о гражданских и политических правах, в частности. Лишение свободы в связи с реализацией этих свобод является недопустимой и неприемлемой практикой в демократическом обществе.





Большое беспокойство вызывает информация о жестоком и бесчеловечном обращении, которому подвергается в ЦИП Павел Северинец.





Активиста неоднократно помещали в штрафной изолятор без теплой одежды и личных вещей, где из-за низких температур ночью он не мог спать, а днем, когда нары поднимаются и закрепляются к стене, все время вынужден сидеть на небольшом табурете. Его не выводят на прогулки и в душ, длительное время не принимали передачи от родных, и до сих пор не допускают к нему адвоката.





В связи с этим мы напоминаем, что свобода от пыток и жестокого бесчеловечного обращения является абсолютным правом, а такое обращение запрещено как действующим национальным законодательством, так и международным правом в области прав человека.





Также напоминаем, что право на правовую помощь гарантировано ст. 62 Конституции РБ, а противодействие оказанию такой помощи - запрещено.





Согласно п. 3.1 Руководства по определению понятия “политический заключенный”, утвержденному белорусским правозащитным сообществом на ІІІ правозащитном форуме, лишение свободы (в том числе и административный арест) в связи с ненасильственным осуществлением свобод, гарантированных международными нормами права в области прав человека, является основанием для признания такой личности политическим заключенным с требованием необлагаемого освобождения.





Эти требования в полной мере касаются всех административно арестованных за участие, организацию мирных собраний и призывы к их проведению, о чем нами уже неоднократно заявлялось, в том числе в заявлении по поводу ареста блогера Дмитрия Козлова (Серый Кот) от 21.01.2020 г.





Таким образом мы, представители белорусского правозащитного сообщества, еще раз отмечаем, что рассматриваем всех административно арестованных за мирную реализацию свободы мирных собраний и выражения мнения, включая Павла Северинца, как политических заключенных.









В связи с этим, мы представители белорусских правозащитных организаций, выражаем свой протест по поводу политического преследования и ареста политзаключенного Павла Северинца и требуем:





отмены вынесенных в отношении Павла Северинца постановлений суда о привлечении его к административной ответственности за организацию или участие в мирных собраниях и немедленного его освобождения;





немедленного освобождения всех политзаключенных, отбывающих административные аресты за реализацию свободы мирных собраний и выражения своего мнения;





проведения проверки и наказания всех виновных в применении пыток и жестокого, бесчеловечного обращения в отношении Павла Северинца и других арестованных;





Также призываем правительство Беларуси к выполнению всех добровольно взятых на себе международных обязательств в области прав человека, в том числе о недопущении пыток и других жестоких и бесчеловечных видов обращения.





Правозащитный центр “Весна”;





РПОО “Белорусский Хельсинкский комитет”;





ОО “Белорусская ассоциация журналистов”;





Публичное учреждение “Белорусский документационный центр”;





Офис по правам людей с инвалидностью;





Центр правовой трансформации Lawtrend;





РОО “Правовая инициатива”;





Простое общество “Инициатива Forb”;





Инициативная группа “Идентичность и право”;





Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве “Хьюман Константа”;





Ассамблея неправительственных демократических организаций;





Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова;





Белорусский ПЕН-центр.