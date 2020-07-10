



– Сразу скажу, что из озвученных обвинений в принципе трудно что-то понять. Но вот какие вопросы возникают.





Банк не государственный, а газпромовский. Если у собственника нет претензий, то какие могут быть претензии со стороны государства?! О каких откатах, каком воровстве можно говорить, если собственников, аудиторов все устраивало?





Ну какие могут быть откаты по кредитам в банке? Банки кредитуют без откатов сотни тысяч клиентов, они кровно заинтересованы в том, чтобы предоставлять кредиты юридическим лицам, субъектам хозяйствования и зарабатывать на этом. Не предоставил услугу Белгазпромбанк – пошел и получил услугу в Беларусбанке.





Были созданы новые компании, новые рабочие места, платились налоги – что в этом плохого? Это же полезно для экономики, для страны.

Поэтому, на мой взгляд, обвинения в адрес Бабарико звучат просто смешно. Наоборот, его нужно благодарить за сделанную работу.





– Почему тогда, на ваш взгляд, силовики продолжают раскручивать так называемое "дело Белгазпромбанка"?





– Обвинение в адрес Бабарико выглядит бездоказательным, голословным и надуманным. Понятно, что это связано с его выдвижением в президенты, его популярностью среди белорусских избирателей.





Идет односторонняя пропаганда со стороны власти, которая защищает Александра Григорьевича Лукашенко как кандидата в президенты.





Власти увидели, что кандидатура солидного, взвешенного управленца показалась народу более приемлемой на посту президента, чем кандидатура хамоватого Лукашенко. Поэтому действующий глава государства решил его унизить, ударить по имиджу Бабарико – народ ведь не разбирается в юриспруденции.





– Почему собственники Белгазпромбанка не заступаются за Бабарико?





– Видимо, хотят сохранить банк на белорусской территории. Боятся, его потерять.

Более того, думаю, власти будут уговаривать собственников взять на себя функции обвинения Бабарико. Побуждать обвинить его в том, что он недобросовестно руководил банком и наживался на собственности.





Потому что само обвинение, мягко говоря, неубедительно. Почему-то государство защищает российский банк против воли самого Газпромбанка.









– Как думаете, чем закончится дело "дело Белгазпромбанка"?





– Боюсь, что для Бабарико оно закончится тюрьмой.





Что касается банка, то с одной стороны конкретных последствий, наверное, для него не будет. С другой стороны – имидж банка уже утрачен.





Уже то, что там вскрывали банковские ячейки… Клиенты положили туда ценные вещи, а тут без спросу все повскрывали. Какой может быть банк без тайны вкладов? Никакой. Поэтому имидж Белгазпромбанка испорчен.