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Экс-глава Нацбанка: Какие могут быть откаты в банке?! Обвинения против Бабарико бездоказательны и голословны

Сложилась странная ситуация: белорусские власти хотят "защитить" российский банк, причем против воли собственника. Об этом в комментарии "Белорусскому партизану" заявил бывший глава Нацбанка Станислав Богданкевич.

Экс-глава Нацбанка: Какие могут быть откаты в банке?! Обвинения против Бабарико бездоказательны и голословны

– Сразу скажу, что из озвученных обвинений в принципе трудно что-то понять. Но вот какие вопросы возникают. 

Банк не государственный, а газпромовский. Если у собственника нет претензий, то какие могут быть претензии со стороны государства?! О каких откатах, каком воровстве можно говорить, если собственников, аудиторов все устраивало?

Ну какие могут быть откаты по кредитам в банке? Банки кредитуют без откатов сотни тысяч клиентов, они кровно заинтересованы в том, чтобы предоставлять кредиты юридическим лицам, субъектам хозяйствования и зарабатывать на этом. Не предоставил услугу Белгазпромбанк – пошел и получил услугу в Беларусбанке. 

Были созданы новые компании, новые рабочие места, платились налоги – что в этом плохого? Это же полезно для экономики, для страны.
Поэтому, на мой взгляд, обвинения в адрес Бабарико звучат просто смешно. Наоборот, его нужно благодарить за сделанную работу. 

– Почему тогда, на ваш взгляд, силовики продолжают раскручивать так называемое "дело Белгазпромбанка"?

– Обвинение в адрес Бабарико выглядит бездоказательным, голословным и надуманным. Понятно, что это связано с его выдвижением в президенты, его популярностью среди белорусских избирателей.

Идет односторонняя пропаганда со стороны власти, которая защищает Александра Григорьевича Лукашенко как кандидата в президенты. 

Власти увидели, что кандидатура солидного, взвешенного управленца показалась народу более приемлемой на посту президента, чем кандидатура хамоватого Лукашенко. Поэтому действующий глава государства решил его унизить, ударить по имиджу Бабарико – народ ведь не разбирается в юриспруденции.

– Почему собственники Белгазпромбанка не заступаются за Бабарико?

– Видимо, хотят сохранить банк на белорусской территории. Боятся, его потерять. 
Более того, думаю, власти будут уговаривать собственников взять на себя функции обвинения Бабарико. Побуждать обвинить его в том, что он недобросовестно руководил банком и наживался на собственности.

Потому что само обвинение, мягко говоря, неубедительно. Почему-то государство защищает российский банк против воли самого Газпромбанка.


– Как думаете, чем закончится дело "дело Белгазпромбанка"?

– Боюсь, что для Бабарико оно закончится тюрьмой. 

Что касается банка, то с одной стороны конкретных последствий, наверное, для него не будет. С другой стороны – имидж банка уже утрачен. 

Уже то, что там вскрывали банковские ячейки… Клиенты положили туда ценные вещи, а тут без спросу все повскрывали. Какой может быть банк без тайны вкладов? Никакой. Поэтому имидж Белгазпромбанка испорчен.
"Белорусский партизан"
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