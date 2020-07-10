



Об этом Лидия Ермошина заявила в интервью РИА Новости





Как сообщил ранее глава комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Андрей Савиных, Парламентская ассамблея ОБСЕ проинформировала белорусский парламент, что из-за эпидемиологической обстановки не сможет направить своих наблюдателей на выборы в страну.





Однако на самом деле это оказалось не совсем так. В Парламентской ассамблее пояснили, что ждали приглашения из Беларуси, но поскольку оно не поступило, а до выборов осталось не достаточно времени, чтобы организовать полноценную для наблюдения группу, потому и отказались от наблюдения.





"Да, тут есть вопросы (по организации международного наблюдения – ред.). Да что нам говорить – выборы президента в Польше проходили при девяти наблюдателях от ОБСЕ, и то, наверное, только потому, что штаб-квартира БДИПЧ ОБСЕ расположена в Варшаве. Поэтому вполне возможно", - сказала Ермошина.





Таким образом она ответила на вопрос, допускает ли отсутствие международных наблюдателей на выборах в Беларуси из-за коронавируса и закрытых рядом стран границ.





При этом Ермошина не ответила прямо на вопрос, какие действия предпримет ЦИК, если миссия БДИПЧ ОБСЕ будет участвовать в мониторинге выборов в Беларуси, но не признает их демократичными.





"В наш сложный период времени самыми главными стандартами для выборов должна быть их безопасность и хорошая организация. А вот к этому мы обязательно приложим все усилия", - заявила глава Центризбиркома.





Ранее Ермошина заявляла, что приглашения иностранным наблюдателям предполагается направлять после регистрации кандидатов в президенты, которая намечена на 14 июля.





Однако в таком случае остается менее месяца до выборов, в то время как ранее приглашение направлялось как правило за два месяца, а долгосрочная миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ всегда приступала к работе за 40 дней до выборов.





Кстати, в БДИПЧ ОБСЕ уже неоднократно заявляли, что ждут от Беларуси приглашения на выборы.



