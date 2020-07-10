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COVID-19 как прикрытие: Ермошина не исключает проведение выборов без иностранных наблюдателей

Глава ЦИК Беларуси допускает, что президентские выборы в стране пройдут 9 августа вообще без международного наблюдения, якобы из-за ситуации с пандемией коронавируса COVID-19


Об этом Лидия Ермошина заявила в интервью РИА Новости

Как сообщил ранее глава комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Андрей Савиных, Парламентская ассамблея ОБСЕ проинформировала белорусский парламент, что из-за эпидемиологической обстановки не сможет направить своих наблюдателей на выборы в страну.

Однако на самом деле это оказалось не совсем так. В Парламентской ассамблее пояснили, что ждали приглашения из Беларуси, но поскольку оно не поступило, а до выборов осталось не достаточно времени, чтобы организовать полноценную для наблюдения группу, потому и отказались от наблюдения.

"Да, тут есть вопросы (по организации международного наблюдения – ред.). Да что нам говорить – выборы президента в Польше проходили при девяти наблюдателях от ОБСЕ, и то, наверное, только потому, что штаб-квартира БДИПЧ ОБСЕ расположена в Варшаве. Поэтому вполне возможно", - сказала Ермошина. 

Таким образом она ответила на вопрос, допускает ли отсутствие международных наблюдателей на выборах в Беларуси из-за коронавируса и закрытых рядом стран границ.

При этом Ермошина не ответила прямо на вопрос, какие действия предпримет ЦИК, если миссия БДИПЧ ОБСЕ будет участвовать в мониторинге выборов в Беларуси, но не признает их демократичными. 

"В наш сложный период времени самыми главными стандартами для выборов должна быть их безопасность и хорошая организация. А вот к этому мы обязательно приложим все усилия", - заявила глава Центризбиркома.

Ранее Ермошина заявляла, что приглашения иностранным наблюдателям предполагается направлять после регистрации кандидатов в президенты, которая намечена на 14 июля. 

Однако в таком случае остается менее месяца до выборов, в то время как ранее приглашение направлялось как правило за два месяца, а долгосрочная миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ всегда приступала к работе за 40 дней до выборов.

Кстати, в БДИПЧ ОБСЕ уже неоднократно заявляли, что ждут от Беларуси приглашения на выборы.
"Белорусский партизан"
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