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Правозащитники признали Сергея Спариша политзаключенным

Активиста партии "Народная грамада" Сергея Спариша, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 УК (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), правозащитное сообщество Беларуси признает политическим заключенным.
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При принятии этого решения правозащитники руководствовались ранее принятыми заявлениями белорусского правозащитного сообщества от 1, 9 и 11 июня 2020 года о признании политзаключенными фигурантов "дела Тихановского”.

На основании этого белорусские правозащитники требуют от белорусских властей немедленного освобождения Сергея Спариша и прекращения начавшегося в отношении него уголовного преследования.

Сергей Спариш был задержан 25 июня сотрудниками милиции в штатском, которые с применением физической силы вытащили его из квартиры. 

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Основанием для задержания стал ранее вынесенный Сергею Спаришу административный арест на 15 суток за возложение цветов на Военном кладбище г. Минска 8 мая этого года. 9 июля стало известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 УК по событиям 29 мая в г. Гродно. 

На данный момент Сергей Спариш является подозреваемым по этому делу и находится в ИВС г. Минска.
Источник: spring96.org
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