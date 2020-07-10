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Втюрин из СИЗО КГБ писал признательное письмо Лукашенко

Адвокаты обвиняемых по делу о взятках при поставке телекоммуникационного оборудования просят суд не назначать фигурантам жесткое наказание, учесть сотрудничество со следствием и явки с повинной.

Втюрин в суде, архивное фото

Сегодня третий день в суде идут прения сторон, передает в пятницу корреспондент Sputnik из зала суда. В своих выступлениях прокуроры попросили реальные сроки для подавляющего числа обвиняемых. 

Самый большой срок государственное обвинение попросило для основного фигуранта дела - Андрея Втюрина, который на момент задержания занимал должность заместителя госсекретаря Совета безопасности. 

Прокурор попросил для него 14 лет лишения свободы, лишение звания полковника, а также конфискацию полученных взяток.

Прокурор отметил в выступлении, что, по мнению гособвинения, Втюрин, по сути, не признал свою вину в суде. Вместе с тем он сообщил, что еще на стадии предварительного расследования Втюрин писал не только явку с повинной на имя председателя КГБ, но и покаянное письмо на имя главы государства.

Досадная ошибка

В свою очередь адвокат обвиняемого убеждала суда в том, что Втюрин признал вину в полном объеме, просила рассматривать ситуацию с ним как досадную ошибку и не назначать ему строгое наказание.

"То, что произошло с моим подзащитным, является досадной ошибкой, стечением обстоятельств, недопониманием им всей серьезности совершенных действий",- сказала адвокат.

Она также обратила внимание на то, что Втюрин признал вину и добровольно написал заявление на имя руководителя КГБ, что можно расценивать как явку с повинной.

Вместе с тем адвокат попросила суд учесть, что любой человек может заблуждаться. Адвокат просила суд учесть положительные характеристики из Совбеза и Службы безопасности президента и не назначать ему минимальное наказание.


Дело банкиров и Втюрина

Втюрин частично вину признал, раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием. По версии следствия КГБ, он получил взятки на сумму не менее 190 тысяч долларов.

Верховный суд 10 марта начал рассмотрение коррупционного дела, по которому проходят 16 обвиняемых, в числе которых экс-заместитель госсекретаря Совбеза Андрей Втюрин, Сергей Сиводедов, который в момент задержания занимал должность гендиректора РУП "Белтелеком", замначальника главка Нацбанка Андрей Подгорный, начальник главка Нацбанка Игорь Кудасов. Материалы уголовного дела составляют почти 50 томов.

Андрей Втюрин был задержан в конце апреля 2019 года. По данным КГБ, по уголовному делу только у взяткополучателей изъято более 1,65 миллиона долларов (в том числе в облигациях), 62 тысячи евро, более одного килограмма золота.

На стадии предварительного расследования пять обвиняемых по делу заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, написав ходатайство в генеральную прокуратуру. Кроме этого, практически все написали явки с повинной на имя председателя КГБ. В том числе и основной фигурант дела – бывший заместитель госсекретаря Совбеза Андрей Втюрин.
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