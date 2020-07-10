







Дипломат призвал Минск прекратить "травлю и преследование" кандидатов от оппозиции, а вместо этого позволить им реализовать их гражданские и политические права.





Также Боррель ожидает от властей Беларуси приглашения международных наблюдателей на президентские выборы.













"Люди в Беларуси хотят перемен"





"После почти 26 лет авторитарного правления Лукашенко, белорусский народ громко требует настоящих перемен в стране", - так открыл дебаты евродепутат от Литвы Андрюс Кубилюс, представляющий крупнейшую фракцию Европейской народной партии (ЕНП). По его мнению, ситуация в Беларуси изменилась, поскольку лишь меньшинство граждан страны хочет, чтобы Лукашенко сохранил свой пост.





"В сердце Европы, у наших соседей, граждан Беларуси, опять забирают их основные права. Но мы поддерживаем их. Жыве Беларусь!", - заявил социал-демократ из Польши Роберт Бедронь, возглавляющий делегацию Европарламента по отношениям с Беларусью.





Он уверен, что период "спячки" в политической жизни страны завершен. Поэтому Бедронь обратился к Боррелю с просьбой разработать "стратегическую" политику в отношении Минска, которая должна содержать четкие красные линии.





Согласен со своими коллегами и постоянный докладчик Европарламента по Беларуси либерал Пятрас Ауштрявичюс: "Режим не смог адекватно оценить настроения людей в Беларуси. Общественное недовольство политикой правительства превысило терпение людей. Появление новых лиц, желающих занять пост президента, подало надежду на перемены".





По мнению немецкого евродепутата от фракции "зеленых" Виолы фон Крамон (Viola von Cramon), Беларусь оказалась перед решающим выбором. "Никогда ранее недовольство правящим почти 26 лет Лукашенко не было настолько высоким. Люди хотят перемен. Они выходят на улицы. Они стоят часами, чтобы поставить подпись за своего кандидата", - отметила политик.





Попытка "вмешательства в выборы"?





Лишь один евродепутат высказался во время дебатов в другом ключе - испанец Ману Пинеда из фракции "левых". Он обвинил своих коллег в "попытке повлиять на выборы". "Это называется вмешательством - то, что вы обычно осуждаете в других странах", - заявил он.





По мнению Пинеды, Европарламент обсуждает выборы в Беларуси только потому, что эта страна - союзник России.





Его немецкий коллега из ЕНП Михаэль Галер (Michael Gahler) отверг это обвинение, отметив, что перемен требуют не евродепутаты, а люди в Беларуси, поскольку они "сыты по горло режимом" Лукашенко.





Не согласен с Пинедой и представитель "левых" немец Хельмут Шольц (Helmut Scholz). Он опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что "Беларусь нуждается в свободных выборах, независимых СМИ, свободе слова и праве на мирные демонстрации".





Чего ждут от Лукашенко евродепутаты





Многие евродепутаты требовали освобождения задержанных критиков Лукашенко, в частности, блогера Сергея Тихановского, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, политиков Павла Северинца и Николая Статкевича. Кубилюс указал на то, что за последние месяцы список политзаключенных в Беларуси вырос до 30 человек.





Также в Европарламенте ожидают от ЦИК Беларуси регистрации оппозиционных кандидатов в президенты. В частности, речь идет о Викторе Бабарико, а также о жене Сергея Тихановского Светлане. Сам блогер не смог подать документы в ЦИК, поскольку находится в СИЗО.





Еще одно требование евродепутатов - допустить в Беларусь миссию наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ. Фон Крамон подчеркнула, что пока Лукашенко не выполнит этих трех требований, Брюсселю не следует вести какие-либо дальнейшие переговоры с Минском. По ее словам, на них должна настаивать и Германия, председательствующая в Совете ЕС.









Новые санкции против режима Лукашенко возможны?





"Мы должны послать четкий сигнал Лукашенко и его номенклатуре: если 14 июля оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, если политзаключенных и кандидатов не выпустят из тюрем, если людям на улицах будут угрожать и преследовать их, то будут персональные санкции", - отметил Кубилюс.





К этому требованию присоединились и некоторые другие депутаты, в частности, член ЕНП от Румынии Эуджен Томак, а также Пятрас Ауштрявичюс.





"Я всецело согласен со всем сказанным членами Европарламента", - заявил в завершении дебатов Жозеп Боррель. Санкции он не упомянул, отметив лишь, что ЕС располагает ограниченными возможностями. Он также заверил в уважении ЕС суверенитета Беларуси.





По словам главы дипломатии Евросоюза, Брюссель будет поддерживать контакт как с властями, так и с гражданским обществом в стране, чтобы быть в состоянии реагировать на происходящее там. Решение о дальнейших действиях будет принимать Совет ЕС, добавил Боррель.