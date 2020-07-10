Виктора Бабарико и и.о. председателя правления банка Кирилла Бадея, пишет В сюжете есть видеокадры очной ставки бывшего главы банка и потенциального кандидата в президентыи и.о. председателя правления банкапишет Телеграф





Последний назвал компании (в том числе, «ПриватЛизинг») и фамилии людей, от которых получал наличные — от 250 тыс. до 350 тыс. долларов в год.





«Последняя сумма, которая была уже весной 2020 года (Виктор Дмитриевич покидал банк), он поручил самостоятельно передать эти денежные средства другим коллегам. Деньги я отдавал Ильясюку, Кузьмичу и Шабану. Это была не моя инициатива. Мне ее озвучил Виктор Дмитриевич]. Денежные средства передавались, как понимаю, за сотрудничество с указанными компаниями. Между банком и компаниями», — сказал Бадей.









По его словам, «фактическим руководителем по получению незаконных денежных вознаграждений ОО «ПриватЛизинг» являлся бывший председатель правления банка Бабарико».





КГБ «располагает неопровержимыми доказательствами»





ОНТ также показал комментарий начальника отдела Следственного управления КГБ Константина Бычека, который заявил, что «следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности всех фигурантов уголовного дела к этим преступлениям».





По его словам, что переводя деньги по счетам иностранных организаций, распоряжаясь ими с использованием банковских карточек, участники преступной схемы оставляли соответствующие следы, которые при помощи «зарубежных коллег» позволили установить все обстоятельства дела и доказательства получения взяток. Всего по делу задержано более 20 человек.





Виктору Бабарико инкриминируют организацию откатов при помощи компании «ПриватЛизинг».





«Если вкратце, суть бизнеса заключалась в следующем: ПриватЛизинг реализовывал населению товар в рассрочку. И рассчитывался с продавцом посредством кредитных ресурсов банка. Таким образом, успешность компании «ПриватЛизинг» напрямую зависела от условий, по которым копания представляет кредитные средства для компании», — сказал Бычек.





Он отметил, что за благоприятное решение вопроса по кредитованию на выгодных условиях, часть прибыли должна была предоставляться в виде «отката». При этом схема данного преступления была довольно сложной, и поэтому расследовалась длительное время.





Так, по данным следствия, на имя близкого друга Бабарико, сотрудника «Белгазпромбанка», были учреждены ряд зарубежных субъектов хозяйствования, которые вошли в состав учредителей «ПриватЛизинга». Одновременно с этим в оффшорных юрисдикциях для Бабарико и других участников преступной группы были открыты так называемые «фирмы-кошельки», в которых аккумулировалось незаконное денежное вознаграждение. К банковским счетам этих «фирм-кошельков» эмитировались пластиковые карточки, заявил представитель КГБ.





Адвокаты ответить не могут





Вечерний сюжет по телевидению прокомментировал в Facebook один из адвокатов политика Дмитрий Лаевский. По его словам, об этом «кино» «еще сложат песни». Защитник отметил, что из-за подписки о неразглашении он не может комментировать обстоятельства дела.





«Рецепт кино прост: подписки о неразглашении (взятые с защиты, что затрудняет опровержение), монтаж (ведь есть столько неудобных для кино моментов), закадровый текст (призванный устранить сомнения у тех, кто привык верить и отвык думать)», — отметил Лаевский.





Однако, по его мнению, «рассказать пару предложений текста под видео — одно, доказать достаточность этих слов в суде – другое».













«Особенно когда есть чем их оспорить. Состязательность и публичность — непростые условия, их не каждый актер выдержит, а уж помещенный в СИЗО обыватель — тем более. Поэтому репетиции начались масштабно. Удивляет только низкопробность. Точно скажу одно: когда достаточно доказательств, кино показывать нет нужды. Раз кино появилось, то грош цена сценарию», — сказал адвокат.





По его словам, благодаря «этому «взвешенному» шагу авторов» «теперь всё выглядит ещё более абсурдно и появился большой простор для ответа, который не заставит себя ждать».









Напомним, «дело Белгазпромбанка» возникло после того, как Виктор Бабарико, который руководил банком 20 лет, объявил о выдвижении в президенты. Задержания начались 11 июня, а через неделю был задержан и сам экс-банкир, который лидировал в предвыборных интернет-опросах.





Бабарико обвиняют в «отмывании» средств, полученных преступным путем повторно либо в особо крупном размере; уклонении от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере и дачи взятки повторно либо в крупном размере.





Генпрокурор Александр Конюк заявил, что фигуранты дела «Белгазпромбанка» «создали угрозу интересам национальной безопасности страны как в финансовой, так и иных сферах». Однако белорусские правозащитники признали Бабарико политическим заключенным.