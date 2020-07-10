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В Минске и Бобруйске задержали участников велопробега солидарности

О задержаниях участников велопробега сообщает ПЦ «Вясна».


Как стало известно, вечером 9 июля в Минске задержан участник велопробега солидарности Андрей Боровский. Сотрудники милиции ждали его возле подъезда дома. Сказали, что повезут в Центральный РУВД. Об этом сообщает его сестра Марина.

Как сообщает телеграм-канал «Мая краіна Беларусь», в Бобруйске также задержали участника велопробега солидарности. Задержали под предлогом того, что милиционеры якобы ищут украденный велосипед. Имя задержанного пока неизвестно.
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