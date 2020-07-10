В Минске и Бобруйске задержали участников велопробега солидарности
О задержаниях участников велопробега сообщает ПЦ «Вясна».
Как стало известно, вечером 9 июля в Минске задержан участник велопробега солидарности Андрей Боровский. Сотрудники милиции ждали его возле подъезда дома. Сказали, что повезут в Центральный РУВД. Об этом сообщает его сестра Марина.
Как сообщает телеграм-канал «Мая краіна Беларусь», в Бобруйске также задержали участника велопробега солидарности. Задержали под предлогом того, что милиционеры якобы ищут украденный велосипед. Имя задержанного пока неизвестно.
09:52 10/07/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение