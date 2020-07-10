В Минске и Бобруйске задержали участников велопробега солидарности





Как стало известно, вечером 9 июля в Минске задержан участник велопробега солидарности Андрей Боровский. Сотрудники милиции ждали его возле подъезда дома. Сказали, что повезут в Центральный РУВД. Об этом сообщает его сестра Марина.



