



— Уже пошла борьба политическая, она всегда была и экономическая. Политическая в том плане… Я вот недавно Макрона покритиковал. Там французы организовали какую-то забастовку, демонстрацию против Беларуси. Озаботились, что мы что-то не так делаем. А ведь Макрон ввел карантин не потому, что у них ситуация была тяжелая, хотя она была нелегкая, а для того, чтобы «желтые жилеты» согнать с улиц «куда надо». То есть это уже была политика. И каждое государство принимало решение в соответствии с тем, что происходит, — рассказал Лукашенко.





Президент заявил, что уже насчитал порядка пяти пандемий. Это не только непосредственно медицинская, но и, например, углеводородная в конце прошлого — начале этого года, «пандемия» экономическая и ее последствия, инфопандемия. Все это переплелось и наложилось в том числе на политические события в Беларуси.





Отвечая на вопрос о том, есть ли сегодня в мире у Беларуси союзники — «свои», Лукашенко ответил: «Нету!» И добавил, что разве на короткое время, «если интересы в каком-то сегменте сектора совпали».





— Сейчас мир характерен чем? Идет передел мира. Не дележка, а передел мира. И в этой ситуации главное — ответить на вопрос, где наше место, — подчеркнул Лукашенко.