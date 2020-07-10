Лукашенко заявил, что готов к перераспределению властных полномочий в новой Конституции
Всегда готов?! Александр Лукашенко заявил о своей готовности к перераспределению властных полномочий в новой редакции Конституции.
"Подходы и предложения могут быть разные, включая перераспределение властных полномочий. (…) Надо взять голову в руки и, создавая новую Конституцию, четко понять, чего мы хотим, какая должна быть страна. Я готов на все. Только не потерять суверенитет и независимость", - заявил Лукашенко, выступая в четверг перед представителями госСМИ.
Президента цитирует агентство БелТА.
При этом он отметил, что при перераспределении властных полномочий надо "понимать, что надо за это будет отвечать, во-первых, а во-вторых, не допустить столкновения ветвей власти. Я же через это прошел".
Напомним, что через столкновение ветвей власти Лукашенко действительно прошел, чудом избжав импичмента в 1996 году. Но что касается "отвечать", то он не отвечал ни за что и никогда.
"Все перемены пойдут от Конституции, а не от майдана. И я постараюсь сделать все, чтобы этого майдана не было", - добавил Лукашенко.
09:17 10/07/2020
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