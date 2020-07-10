



"Подходы и предложения могут быть разные, включая перераспределение властных полномочий. (…) Надо взять голову в руки и, создавая новую Конституцию, четко понять, чего мы хотим, какая должна быть страна. Я готов на все. Только не потерять суверенитет и независимость", - заявил Лукашенко, выступая в четверг перед представителями госСМИ.









При этом он отметил, что при перераспределении властных полномочий надо "понимать, что надо за это будет отвечать, во-первых, а во-вторых, не допустить столкновения ветвей власти. Я же через это прошел".





Напомним, что через столкновение ветвей власти Лукашенко действительно прошел, чудом избжав импичмента в 1996 году. Но что касается "отвечать", то он не отвечал ни за что и никогда.





"Все перемены пойдут от Конституции, а не от майдана. И я постараюсь сделать все, чтобы этого майдана не было", - добавил Лукашенко.