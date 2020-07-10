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Лукашенко заявил, что готов к перераспределению властных полномочий в новой Конституции

Всегда готов?! Александр Лукашенко заявил о своей готовности к перераспределению властных полномочий в новой редакции Конституции.


"Подходы и предложения могут быть разные, включая перераспределение властных полномочий. (…) Надо взять голову в руки и, создавая новую Конституцию, четко понять, чего мы хотим, какая должна быть страна. Я готов на все. Только не потерять суверенитет и независимость", - заявил Лукашенко, выступая в четверг перед представителями госСМИ.

Президента цитирует агентство БелТА.

При этом он отметил, что при перераспределении властных полномочий надо "понимать, что надо за это будет отвечать, во-первых, а во-вторых, не допустить столкновения ветвей власти. Я же через это прошел". 

Напомним, что через столкновение ветвей власти Лукашенко действительно прошел, чудом избжав импичмента в 1996 году. Но что касается "отвечать", то он не отвечал ни за что и никогда.

"Все перемены пойдут от Конституции, а не от майдана. И я постараюсь сделать все, чтобы этого майдана не было", - добавил Лукашенко.
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