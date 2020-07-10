Гляньте-ка: все мало-мальски серьезные конкуренты в предвыборной гонке белорусского Ли Куан Ю как на подбор оказались предателями родины и «рукой Москвы», а затем как-то незаметно, буднично очутились в СИЗО или в разработке у правоохранителей - правда, не из-за измены родине, а из-за коррупции и хулиганства. Включая тех, кто еще несколько лет назад всерьез считал Александра Лукашенко отечественной реинкарнацией премьер-министра Сингапура.





Глава инициативной группы нашего Ли Куан Ю Михаил Орда подал документы на регистрацию Лукашенко кандидатом в президенты лишь 2 июля. Александр Григорьевич - сама скромность: он оказался седьмым и последним участником гонки, выполнившим эту процедуру.





Справка «БелГазеты». 22 июня документы на регистрацию были поданы доверенными лицами Виктора Бабарико, 24-го - Валерием Цепкало, 29-го - Анной Канопацкой, 30-го - Андреем Дмитриевым, Светланой Тихановской и Сергеем Черечнем.









ТРОЕ С ВОЗУ - КОНЮ ЛЕГЧЕ





Теперь немного альтернативной хронологии: вечером 29 мая на Советской площади в Гродно был задержан ютубер Сергей Тихановский (формально в президенты идет его жена Светлана Тихановская). 18 июня произошло задержание экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. 29 июня, как заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, ее ведомство начало проверку якобы имевших место фактов противоправной деятельности Валерия Цепкало. Во всех трех случаях основания для действий беспристрастной белорусской Фемиды оглашались еще до самих этих действий: применительно к Тихановскому - побуждение плебса к бунту («майдану»); применительно к Виктору Бабарико - коммерческая деятельность аффилированных с «Белгазпромбанком» компаний; применительно к Цепкало - история строительства его дома турецким бизнесменом Седатом Игдеджи. Акции такого рода предпринимались правоохранителями с интервалом в 15-20 дней - видимо, чтобы равномернее размазать лязг наручников по дистанции президентской гонки.





На прошлой неделе Тихановский в режиме видеоконференции принял участие в заседании Гродненского областного суда, предъявившего ему обвинение по ст. 23.4 КоАП (неповиновение законным требованиям должностного лица) за сопротивление милиционерам. Суд постановил подвергнуть ютубера аресту на 15 суток.





А суд Центрального района Минска рассмотрел и отклонил жалобу Бабарико на заключение под стражу. Впрочем, защита обжаловала это решение в Мингорсуде, который 2 июля все-таки решил оставить Виктора Дмитриевича в СИЗО.





Справка «БелГазеты». Экс-банкиру предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере), ч. 2 ст. 431 (дача взятки повторно, либо в крупном размере).





А еще в Минске вечером 1 июля задержали Елену Карагачеву, отработавшую в «Белгазпромбанке» больше 20 лет, причем последние пару лет - в качестве референта председателя правления. Карагачева, судя по комментариям родни, никакими специальными финансовыми знаниями не обладала. Работа референта - составлять для босса планы, организовывать командировки, бронировать билеты и гостиничные номера. Можно предположить, что ее задержание знаменует поиск «фактов противоправной деятельности» не только в финансовых операциях Бабарико, но и в быту, в личной сфере.





Такое предположение выглядит куда логичнее, если проанализировать структуру компромата на Цепкало, обнародовать который начали еще на старте кампании. Правда, тогда Игдеджи фигурировал в этой истории просто как владелец строительного бизнеса, за подряды в ПВТ бесплатно спроектировавший и построивший Цепкало дом. Но на прошлой неделе «из Генпрокуратуры для проведения доследственной проверки в МВД поступили материалы по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах противоправной деятельности Цепкало», т.е. история о доме, которые построил Игдеджи, получила правовой резонанс.





Хуже того, натурализовавшийся в РБ этнический турок в своем письме обвинил Валерия Вильямовича не только в бесплатном строительстве дома, откатах на $1 млн, оплате отдыха в Турции и Крыму и проч. В обвинениях Игдеджи теперь фигурируют также оплата услуг проституток дважды в неделю на протяжении двух лет (при расценках около $1 тыс. за сеанс), препаратов для увеличения потенции и донорской спермы из Германии на $7000, предполагаемая (со слов компетентных очевидцев, т.е. проституток) бисексуальность и почему-то покупка детской коляски.





Понятно, политика - дело грязное. Но такой концентрации грязи в белорусской политике не наблюдалось давно. Выплеснуть подобный ушат помоев, не замарав мундира, вряд ли смог бы даже самый небрезгливый сотрудник правоохранительных органов. За перо пришлось браться самому Игдеджи. Заметим: когда весной про «хряка» и «свиноматок» принялся рассуждать Лукашенко, он столкнулся с молчаливым, но довольно дружным общественным порицанием и в конце концов снял тему.





Цепкало встретил шокирующие откровения турка достойно - отказом от комментариев: «Ничего не могу комментировать. Я честно вам скажу, я даже не читал всего этого. Посмотрел по диагонали и понял, что там такой бред, как будто кто-то фекалий в рот набрал и плюнул. Такое у меня создалось впечатление». Кажется, впечатления не обманули Валерия Вильямовича. В политике должна присутствовать этика, а в дискуссии - этикет. Хотя решающего влияния на исход выборов они, увы, не окажут.









ВЕРНЫЙ СЕКРЕТ НАШИХ ПОБЕД





Контуры будущей элегантной победы действующего президента стали воочию проступать аккурат к началу июля, по мере сдачи инициативными группами в избиркомы собранных подписей и их верификации. Во-первых, процесс отбраковки подписей оказался буйным и неравномерным: инициативной группе Бабарико, второй по эффективности после инициативной группы Лукашенко, зарубили больше половины подписей, электоральную поддержку Цепкало тоже урезали более чем вдвое. Получается, наиболее технически продвинутые и обладающие длительным стажем пребывания на госслужбе кандидаты в кандидаты (они же, извините за выражение, «претенденты») справились с организационными и бумагомарательными задачами хуже всех. Штабы Бабарико и Цепкало намерены оспаривать результаты верификации подписей ЦИК в установленном порядке, но понятно, что эта крючкотворная контратака захлебнется в ответной столь же крючкотворной обороне.





Справка «БелГазеты». По сообщениям СМИ, во Фрунзенском районе Минска не приняли все подписи за Бабарико (47 тыс.) и Цепкало (17,8 тыс.), в Партизанском отклонили 9208 подписей за Бабарико и 2433 - за Цепкало, в Советском районе Гомеля - все 4870 подписей за Бабарико и 1956 - за Цепкало, в Центральном районе Гомеля - 4177 подписей за Бабарико, в Октябрьском районе Витебска - все 1221 подпись за Цепкало, в Первомайском районе Витебска - все подписи за Бабарико и Цепкало, в Октябрьском районе Могилева - все подписи за Цепкало, в Ленинском районе Могилева - все подписи за Бабарико, в Могилевском районе - все подписи за Цепкало и Бабарико, в Ленинском районе Гродно - 6527 подписей за Цепкало, в Борисове - все 155™3 подписи за Бабарико и 898 за Цепкало и т.п.





Это важный промежуточный итог кампании: наивная вера в деполитизированные мирные перемены и механически работающие правовые механизмы, в основе которой лежит знаменитая трасяночная формула 1990-х гг. «сагласна дзействуюшчага заканадацяльства», наткнулась на реальность, где толкователями и исполнителями закона являются люди, назначенные другими людьми. Каждое последующее поколение, вступавшее в белорусскую политику в ходе очередных выборов, по результатам кампании обычно переживает разочарование и радикализацию, увы.





Во-вторых, крайне любопытной оказалась история с кандидатами в кандидаты, количество подписей у которых по результатам проверки ЦИК превысило изначально заявленное - даже с учетом неточностей и округлений. Грубо говоря, вы дали кассирше три рубля, а она пробила вам товара на пять. Лучше всех эту ситуацию откомментировал Андрей Дмитриев, сдавший то ли 105 тыс. подписей, то ли 107 тыс. и получивший на выходе 106841: «Власть фактически играет с людьми, устраняет тех, кто был на первой линии атаки, и кажется, что те, кто, может быть, не так популярны, они спойлеры». Дмитриев прав: завышая результат тех, кто изначально не имел шанса на победу, система делает их спойлерами, вовлекает в свой сценарий в качестве статистов.





У власти свои аргументы - не отвертишься. Спойлерство может быть не только сознательным, но и ситуативным, случайным, вынужденным и т.п. Так что уже звучащие призывы подвести «плюсовиков» под санкции ЕС довольно нелепы. Почему? Представьте себе оппозиционера, которого сперва перестают винтить на акциях протеста, затем его публично нахваливает президент за помощь на выборах, и, наконец, госСМИ сообщают о награждении нашего героя памятным значком «100 год аператыўна-пошукавым падраздзяленням КДБ». Сила политтехнологий в том, что они меняют позицию и планы человека даже без его участия. К 9 августа мы сами все увидим (cм.таб.).





Главный знаток избирательных таинств Лидия Ермошина прокомментировала историю с дикорастущей электоральной поддержкой так: «Приписать что-то руководителю, скажем так, оппозиционной партии - это такая полная нелепость, даже нечего тут комментировать. Мы имеем только то, что представлено нам снизу, а низовые комиссии имеют то, что они собрали у координаторов... Собственно говоря, когда все на уровне самодеятельности, когда в группе тысяча человек и они работают за бесплатно, то, естественно, всегда могут быть проблемы с передачей информации и отчетностью». Лидия Михайловна все-таки мудрая женщина - этого не отнимешь.





По факту отбраковка подписей официально ставит под вопрос успех Бабарико с его рекордным для «альтернативщика» результатом и выводит из ралли Цепкало, для которого дальнейшее участие во всебелорусском электоральном цирке означает ежедневное погружение в компроматные фекалии Игдеджи. Как предполагает большинство политологов, экс-банкиру откажут в регистрации после рассмотрения поданных в ЦИК документов, а не из-за высокого процента признанных недействительными подписей. И кандидатов останется пять, как и предсказывала «БелГазета». Их регистрация должна состояться 5-14 июля, так что расставайтесь с иллюзиями и запасайтесь новой порцией попкорна, друзья.