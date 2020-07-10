Елена Карагачева, фото из «ВКонтакте»





Елену задержали вечером 1 июля, предположительно, у магазина в Каменной Горке в Минске. По словам ее супруга, она проработала в Белгазпромбанке больше 20 лет, последние два года была помощником Виктора Бабарико.





— Она сначала работала в отделе корреспонденции, занималась обработкой документов, потом ее через два года пригласили в секретариат председателя правления, сначала у Задойко Алексея Михайловича, потом его сменил Бабарико (Задойко стал первым заместителем, то есть они поменялись местами. — Прим. TUT.BY), — рассказывает супруг Елены. — Она и еще один специалист работали в секретариате у председателя правления. И только года два назад ее сделали помощником председателя правления — референтом. Она составляла план работы для Виктора Бабарико на день-два, организовывала командировки, заказывала авиабилеты, жилье. Она хорошо знает английский язык, окончила МГЛУ.