Анализ проводил Артур Хачуян - известный российский специалист по обработке больших данных, преподаватель НИУ ВШЭ, основатель компании Social Data Hub (сейчас Tazeros Global Systems), известной своими неоднозначными проектами и сотрудничеством с российскими правоохранительными органами.





В исследовании он использовал "все цифровое население Республики Беларусь, что составило приблизительно 6,93 млн. уникальных пользователей, имеющих цифровые следы в различных социальных сетях и нашей системе веб - аналитики". Речь идет об аккаунтах в социальных сетях - 40% и посетителей сайтов, на которых стоят трекеры Tazeros Global Systems - 60%).





Для расчета рейтинга кандидатов в исследовании использовалось информационное пространство за 3 месяца - с апреля по июнь. Далее было рассчитано среднее количество упоминаний кандидатов на каждого жителя в позитивном и негативном ключе. Таким образом, были получены три метрики, такие как «Упоминаемость», «Лояльность» и «Антилояльность».









В итоге так выглядит рейтинг "Упоминаемость":





Лукашенко - 100%

Бабарико - 62,2%

Тихановские - 35,1%

Цепкало - 21,1%

Канапацкая - 17,9%

Черечень - 14,9%

Дмитриев - 14,7%





Рейтинг "Лояльность":





Виктор Бабарико - 53,6%

Андрей Дмитриев - 33,5%;

Валерий Цепкало - 29,8%;

Тихановские - 20,4%;

Анна Канопацкая - 16,5%;

Сергей Черечень - 9,5%.

Александр Лукашенко - 6,6%.





Рейтинг "Антилояльность":





Александр Лукашенко - 81,6%

Тихановские - 31,6%;

Анна Канопацкая - 21,4%;

Виктор Бабарико - 17,6%;

Андрей Дмитриев - 14,7%;

Валерий Цепкало - 8,7%;

Сергей Черечень - 7,6%.