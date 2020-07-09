Tazeros Global Systems: Виктор Бабарико - лидер по уровню лояльности "цифровых" белорусов
По данным компании Tazeros Global Systems, изучившей активность 6,93 млн пользователей из Беларуси, самый высокий уровень лояльности у Виктора Бабарико, самый низкий - у Александра Лукашенко.
Анализ проводил Артур Хачуян - известный российский специалист по обработке больших данных, преподаватель НИУ ВШЭ, основатель компании Social Data Hub (сейчас Tazeros Global Systems), известной своими неоднозначными проектами и сотрудничеством с российскими правоохранительными органами.
В исследовании он использовал "все цифровое население Республики Беларусь, что составило приблизительно 6,93 млн. уникальных пользователей, имеющих цифровые следы в различных социальных сетях и нашей системе веб - аналитики". Речь идет об аккаунтах в социальных сетях - 40% и посетителей сайтов, на которых стоят трекеры Tazeros Global Systems - 60%).
Для расчета рейтинга кандидатов в исследовании использовалось информационное пространство за 3 месяца - с апреля по июнь. Далее было рассчитано среднее количество упоминаний кандидатов на каждого жителя в позитивном и негативном ключе. Таким образом, были получены три метрики, такие как «Упоминаемость», «Лояльность» и «Антилояльность».
В итоге так выглядит рейтинг "Упоминаемость":
Лукашенко - 100%
Бабарико - 62,2%
Тихановские - 35,1%
Цепкало - 21,1%
Канапацкая - 17,9%
Черечень - 14,9%
Дмитриев - 14,7%
Рейтинг "Лояльность":
Виктор Бабарико - 53,6%
Андрей Дмитриев - 33,5%;
Валерий Цепкало - 29,8%;
Тихановские - 20,4%;
Анна Канопацкая - 16,5%;
Сергей Черечень - 9,5%.
Александр Лукашенко - 6,6%.
Рейтинг "Антилояльность":
Александр Лукашенко - 81,6%
Тихановские - 31,6%;
Анна Канопацкая - 21,4%;
Виктор Бабарико - 17,6%;
Андрей Дмитриев - 14,7%;
Валерий Цепкало - 8,7%;
Сергей Черечень - 7,6%.
Источник: Thinktanks.by
08:30 10/07/2020
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