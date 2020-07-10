



По мнению некоторых комментаторов (политолог Андрей Егоров), авторы документа просто вводят Лукашенко в заблуждение, сообщая, что уровень доверия ему достиг в июне 76%, а в ближайшей перспективе способен достичь 80%. Короче, держат вождя в инфококоне иллюзорного мира, пишет политолог Александр Класковский в своем телеграмме





Не исключено, однако, что на самом деле вождь знает настоящие, отнюдь не радующие его цифры, а эта деза рассчитана именно на широкую публику. Чтобы перебить набравшие дикую популярность мемы про 3% и 97%.





По крайней мере, нам известно, что по данным проведенного в марте — апреле исследования Института социологии Академии наук уровень доверия Лукашенко в Минске составил 24% (спасибо за признание директору института Геннадию Коршунову (в июле стало известно, что за полтора месяца до окончания контракта Коршунов отправлен в отпуск, из которого выйдет уже на другую работу - прим. ред.). И этот показатель разительно отличается от данных из бумаги ОАЦ («В марте рейтинг главы государства стал резко падать и составлял 60%. При этом в Минске он традиционно был ниже еще на 8 процентов»).





При этом ясно как божий день, что академический институт проводил репрезентативное исследование по всем канонам. А вот авторы «секретной» бумаги явно плавают в социологических терминах и понятиях. Похоже, они не очень отличают уровень доверия от электорального рейтинга, а между ними обычно немалая разбежка.





Также непонятно, зачем нужна выборка в 21 тысячу человек. Для репрезентативности достаточно во много раз меньшего количества респондентов.





Особенно же улыбает вот эта формулировка: «По оперативной информации, поступающей в ОАЦ из различных источников, к концу июня 2020 года уровень доверия главе государства достиг 76 процентов».





По науке рейтинг должен определяться на основе проведенного социологами-профессионалами репрезентативного опроса (и это небыстрое, кропотливое дело), а не по крохам каких-то агентурных донесений. Второе — мягко говоря, полное дилетантство. Это как взвешивать в руке авоську с картошкой: может, кило четыре, а то и все пять.









Столь же неясно, на основании чего сделано заключение, что рейтинг всех альтернативных претендентов «в совокупности составляет в настоящее время около 16 процентов».





Но нетрудно сделать вывод, что сверхзадача здесь чисто политическая — переформатировать невыгодную властям повестку дня, уйти от прилипчивого клейма 3% (при том что мем, конечно, тоже не социология). Егоров тоже не исключает, что здесь имеет место элемент информационно-пропагандистской войны.





Теперь негосударственные СМИ и соцсети будут пережевывать подброшенную «секретную» цифирь, внося сумятицу в неискушенные умы.