Класковский: Вброс документа ОАЦ со «свежей социологией» похож на спецоперацию
Вброс через фейсбук секретного документа со «свежей социологией» от ОАЦ похож на информационную спецоперацию.
По мнению некоторых комментаторов (политолог Андрей Егоров), авторы документа просто вводят Лукашенко в заблуждение, сообщая, что уровень доверия ему достиг в июне 76%, а в ближайшей перспективе способен достичь 80%. Короче, держат вождя в инфококоне иллюзорного мира, пишет политолог Александр Класковский в своем телеграмме.
Не исключено, однако, что на самом деле вождь знает настоящие, отнюдь не радующие его цифры, а эта деза рассчитана именно на широкую публику. Чтобы перебить набравшие дикую популярность мемы про 3% и 97%.
По крайней мере, нам известно, что по данным проведенного в марте — апреле исследования Института социологии Академии наук уровень доверия Лукашенко в Минске составил 24% (спасибо за признание директору института Геннадию Коршунову (в июле стало известно, что за полтора месяца до окончания контракта Коршунов отправлен в отпуск, из которого выйдет уже на другую работу - прим. ред.). И этот показатель разительно отличается от данных из бумаги ОАЦ («В марте рейтинг главы государства стал резко падать и составлял 60%. При этом в Минске он традиционно был ниже еще на 8 процентов»).
При этом ясно как божий день, что академический институт проводил репрезентативное исследование по всем канонам. А вот авторы «секретной» бумаги явно плавают в социологических терминах и понятиях. Похоже, они не очень отличают уровень доверия от электорального рейтинга, а между ними обычно немалая разбежка.
Также непонятно, зачем нужна выборка в 21 тысячу человек. Для репрезентативности достаточно во много раз меньшего количества респондентов.
Особенно же улыбает вот эта формулировка: «По оперативной информации, поступающей в ОАЦ из различных источников, к концу июня 2020 года уровень доверия главе государства достиг 76 процентов».
По науке рейтинг должен определяться на основе проведенного социологами-профессионалами репрезентативного опроса (и это небыстрое, кропотливое дело), а не по крохам каких-то агентурных донесений. Второе — мягко говоря, полное дилетантство. Это как взвешивать в руке авоську с картошкой: может, кило четыре, а то и все пять.
Столь же неясно, на основании чего сделано заключение, что рейтинг всех альтернативных претендентов «в совокупности составляет в настоящее время около 16 процентов».
Но нетрудно сделать вывод, что сверхзадача здесь чисто политическая — переформатировать невыгодную властям повестку дня, уйти от прилипчивого клейма 3% (при том что мем, конечно, тоже не социология). Егоров тоже не исключает, что здесь имеет место элемент информационно-пропагандистской войны.
Теперь негосударственные СМИ и соцсети будут пережевывать подброшенную «секретную» цифирь, внося сумятицу в неискушенные умы.
08:22 10/07/2020
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