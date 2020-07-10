Бобровский и Наумик были задержаны во время пикета по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты Светланы Тихановской на Советской площади в Гродно 29 мая. Им предъявили обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти.

Оба были осуждены на прошлой неделе по административным и каждому был назначен 10-дневный административный арест. Они еще не отбыли этот срок. О том, что их выпускают из СИЗО под залог и подписку о невыезде, гродненцы неожиданно узнали сегодня.

— Не думал, что отпустят, — говорит Владимир Наумик , — но пришел следователь, я подписал бумаги и вот я на свободе. Если честно, еще не осознаю, как и что получилось.

Гродненцы остаются обвиняемыми по делу по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Оба мужчины свою вину не признают и остаются при своем мнении.



Владимиру 36 лет, он работает инженером-конструктором на Гродненском заводе торгового машиностроения. Говорит, что коллеги его также поддерживали, а предприятие предоставило хорошую характеристику, поэтому теперь проблем на работе не ожидает.





Что касается 29 мая, то «всем все понятно», почему Владимир оказался на площади. Он говорит, что своего мнения и убеждений не поменял.





— Тогда бы все просто разошлись, и я бы спокойно ушел, но они все сделали сами. Сделали из меня героя, но я обычный человек, - говорит гродненец.





В тот день он пошел за тортом для дочери и, как шутит сам, оказался на Володарского. На пикете Тихановской он начал снимать на телефон происходящее, его задержали. Во время задержания полицейский «наступил ему коленом на голову».





После 42 дней в заключении первое, что хочет сделать — это помыться и побыть с семьей.





- Это был интересный опыт и большая переоценка ценностей. Повстречал в СИЗО на Володарского много хороших людей, которые помогают друг другу. Например, главврача, который очень мне помог. Другие люди также помогали, делились одеждой первое время, едой и морально поддерживали. Администрация СИЗО вела себя корректно, "по закону". Первое время после задержания было морально тяжело находиться в камере, но очень помогали и поддерживали открытки и письма от разных людей. Правда, первое письмо от родных пришло только на 20-й день за решеткой.





По его словам, все фигуранты "дела Тихановского" сидят в разных камерах. В одной камере с ним сидел Владимир Чуденцов. Из-за статьи его обвинения отношение к нему, мягко скажем, не очень хорошее.





Жена Владимира Виталия стоит рядом и благодарит всех, кто ее поддерживал.





— Я стала более сильной духом за это время. Спасибо всем людям, которые мне помогали. За помощь и поддержку, — говорит Виталия. Вместе с ней встречать папу приехала пятилетняя Лиза, которая рядом катается на самокате и просит журналистов побыстрей заканчивать с расспросами.