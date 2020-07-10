Гродненщина занимает второе место после Минска по количеству собранных подписей и теперешнему активному поиску людей, которые готовы подтвердить, что ставили свою подпись за претендента в кандидаты в президента Валерия Цепкало. Всего по Гродненщине было собрано 28 тысяч подписей, передано в районные комиссии около 21 тысячи.

Александр Рейзман





На сайте Валерия Цепкало была запущена форма обратной связи, которая дает возможность собрать данные всех тех людей, которые ставили подписи за Валерия Цепкало.





"Инициативная группа во главе с Валерием Цепкало готовы и полны решимости защищать каждую отданную вами подпись. Нашей командой разработан четкий алгоритм, с помощью которого вы можете верифицировать вашу подпись, подтвердить что вы есть, доказать себе и всей стране, что нас на самом деле очень-очень много! Если вы оставляли подпись в поддержку Валерия Цепкало, то свяжитесь со штабом через сайт, телеграм , телеграм бота или вайбер бота, заполнив форму обратной связи", - говорится в заявлении штаба.





По Гродненщине уже более 5 тысяч человек оставили свои данные и готовы верифицировать и отстаивать свои подписи. Всего по стране на призыв инициативной группы Цепкало откликнулось уже более 50 тысяч человек.





Напомним, штаб утверждает, что всего было собрано 212 тысяч подписей (в избиркомы было сдано 160 тысяч). В то же время 30 июня ЦИК объявил, что после отбраковки в активе Цепкало осталось 75 249 подписей, что недостаточно для регистрации кандидатом в президенты.









Только в Брестской области не было случаев не регистрации подписей. Во всех остальных областях такие случаи есть. Основные места, где забраковали подписи по Гродненщине: Волковыск, Лида, Щучин, Гродно.

Штаб Цепкало обжалует отбраковку избиркомами подписей за его выдвижение Инициативная группа претендента в кандидаты в президенты Валерия Цепкало убеждает - останавливаться и сдаваться они не собираются. Штаб намерен обжаловать решения территориальных избирательных комиссий, забраковавших подписи за его выдвижение кандидатом в президенты.

"В момент, когда юридическая служба в Минске получит на руки копии решений районных комиссий и мы узнаем конкретные фамилии тех выборщиков, чьи подписи не были зарегистрированы, мы сможем сразу с этими людьми связаться и подтвердить эти подписи.

Мы обращаемся к людям не только через СМИ и соцсети, но и пойдем в офлайн, в подъезды - говорить о том, что каждый голос важен и нужен. До 14 июля у нас есть время побороться за подписи, и мы будем пользоваться любой возможностью. Сейчас нам нужны люди, которые хотят закона, справедливости и уважения к себе и выборам", - говорит Дмитрий Бондарчук.

- Что в такой ситуации приоритетней: показать людям законную возможность отстаивать свои права, чтобы они даже в этих условиях получили некий политический опыт, или вы всерьез настроены отвоевать не зарегистрированные подписи?

- Валерий Цепкало всегда говорит о том, что не нужно делить задачи. Поэтому для юридической службы, которая работает в центральном штабе, главным приоритетом является правовое обжалование тех решений, которые принимает ЦИК, а региональные штабы работают с людьми и верифицируют подписи, - отметил Дмитрий.



Дмитрий Бондарчук Власти делают все, чтобы выборы были незаметны Между тем, в Гродно определены места, где можно будет проводить предвыборную агитацию после регистрации кандидатов в президенты. На улице таких мест всего два - это Коложский и Румлевский парки, возможно, самые безлюдные в городе, и четыре места в помещениях.

- Такое решение лишает возможности многих людей получать информацию о кандидатах. Согласно рекомендациям ОБСЕ, выборы должны быть публичными, ближе к людям, а не переносится на задворки, как это сделано в Гродно. Такая ситуация повсюду: местные власти, в их числе и гродненские, пошли на то чтобы минимизировать возможности агитации. Во время выборов в 2015 году таких мест было 19, одно из них, например, на центральной улице, возле Молодежного центра, где всегда многолюдно, и активисты могли распространять листовки и информацию о кандидатах.



Можно обжаловать такие решения, но это дело не только штаба Цепкало, а всех участников выборов, - убежден Дмитрий Бондарчук.

По его словам, есть еще вариант, как можно исправить эту ситуацию.

- Обращаюсь к руководителям гродненских торговых центров ТЦ OldCity, ТРК "TRINITI", "Корона", "Гемма", "Евроопт" и других - разрешите распространение агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в президенты на публичной территории ваших организаций, на равных условиях для всех кандидатов. Пусть активисты будут иметь возможность просто раздавать листовки с информацией о кандидатах на вашей территории. Такой шаг только повысит уважение к вам и добавит покупателей. Сейчас же власти делают все, чтобы выборы в стране были абсолютно не заметны, будто бы их и нет, - говорит Дмитрий Бондарчук.

Что делать тем, кто хочет повлиять на эту ситуацию?

Каждый может позвонить на горячую линию Горисполкома и спросить, почему так получается, что вы в своем городе не можете получить полную информацию о выборах и кандидатах. Каждый горожанин имеет право на город и на возможность получат полную и достоверную информацию, чтобы сделать свой выбор.

Обжаловать решение об отведенных местах агитации может кто угодно, но особенно в этом заинтересованы члены инициативных групп кандидатов и активисты. Они могут заявить, что хотят делать свою работу качественно, встречаться с выборщиками там, где им удобно и где они есть. А не ходить по безлюдным паркам и квартирам - ведь ситуацию с коронавирусом у нас еще никто не отменял.



Напомним, по данным ЦИК, необходимый порог в 100 тысяч подписей преодолели 6 претендентов:

у Виктора Бабарико — 165 744, у Анны Канопацкой — 146 588, у Сергея Черечня — 143 109, у Андрея Дмитриева — 106 841, у Светланы Тихановской — 104 757, у Александра Лукашенко — 1 939 572.

Интересно, что ранее Анна Канопацкая говорила, что сдала в комиссии 110 тысяч подписей. В данных ЦИК же отмечено, что после всех проверок у Канопацкой осталось 146 588 действительных подписей. Сергей Черечень сдал в комиссии 106 тысяч подписей, ЦИК отчитался, что у него после проверок — 143 109. Дмитриев сдал 107 тысяч, после проверок у него обнаружилась 106 841 подпись.

"По Беларуси из 160 тысяч подписей прошли проверку 75 тысяч. То есть более половины подписей выборочно не были зарегистрированы. Если брать по Гродно, то по решению районной комиссии, в Октябрьском районе мы подписи собирали правильно, а в Ленинском - якобы не правильно. По такой логике ситуация выглядела так: стоит пикет, где работают члены нашей инициативной группы, и в подписной лист на Октябрьский район они собирают данные правильно, а на второй лист, где Ленинский район - с ошибками. Поэтому у нас есть уверенность, что с подписями у нас все хорошо, отбраковка - это политическое решение, чтобы по этому пункту Цепкало не был зарегистрирован кандидатом. Поэтому мы полны решимости бороться за каждую подпись", - говорит член инициативной группы в Гродно Дмитрий Бондарчук.