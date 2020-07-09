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Телеканал ОНТ провел свое расследование по делу «Белгазпромбанка»

Это дело претендует стать одним из самых громких, а банк был инструментом для обогащения его руководства, было сказано в эфире 9 июля. Кстати, на сайте ОНТ появилась и текстовая версия расследования.

В настоящее время более 20 человек находятся под следствием, и многие из них «активно сотрудничают со следствием». В том числе и Виктор Бабарико. 

Начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычак заявил, что «у следствия есть неопровержимые доказательства причастности всех участников уголовного дела к совершенным им преступлениям». Речь идет о «серьезных экономических преступлениях, взятках на миллионы долларов».


В самом начале звучит монолог исполняющего обязанности председателя правления Белгазпромбанка Кирилла Бадея. Он рассказал, что получал наличные деньги — от 250 тысяч до 300 тысяч долларов в год. «Последняя сумма, которая была уже весной 2020 года (Виктор Дмитриевич покидал банк), он поручил самостоятельно передать эти денежные средства другим коллегам. Деньги я отдавал Ильясюку, Кузьмичу и Шабану. Это была не моя инициатива. Мне её озвучил Виктор Дмитриевич [Бабарико]. Денежные средства передавались, как понимаю, за сотрудничество с указанными компаниями. Между банком и компаниями».

Дали свое разъяснение и другие фигуранты дела: Андрей Харланович и Дмитрий Кузьмич. Речь шла об откатах и премиях «за благоприятное решение вопросов о кредитовании их компании на выгодных условиях они должны были предоставлять часть прибыли в виде так называемого «отката», — рассказывает представитель КГБ.

Заместитель председателя Белгазпромбанка Сергей Шабан — во время допроса рассказывает про свою иностранную компанию.
— Она не вела хозяйственную деятельность. Это личный кошелек. Это какой-то счет безналичный для личного распоряжения. Без осуществления хозяйственной деятельности.
Отметим, Бабарико не сказал ни слова.
"Белорусский партизан"
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