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"Дело Тихановского": Бобровского и Наумика выпустили из СИЗО

В четверг, 9 июля, из СИЗО-1 на улице Володарского в Минске были отпущены политические заключенные и узники совести, проходящие по так называемому "делу Тихановского", Василий Бобровский и Владимир Наумик.

"Дело Тихановского": Бобровского и Наумика выпустили из СИЗО
Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна». 

В четверг, 9 июля, из СИЗО-1 на улице Володарского в Минске были отпущены политические заключенные и узники совести, проходящие по так называемому "делу Тихановского", Василий Бобровский и Владимир Наумик. Им изменили меры пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. Они остаются обвиняемыми по уголовному делу по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Сейчас Василий и Владимир возвращаются домой в Гродно. 


Напомним, Василий Бобровский был задержан 29 мая в Гродно во время избирательного пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской. 
Тогда сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube-канала ”Страна для жизни" Сергей Тихановский и еще, как минимум 15 граждан, принимавших участие в данном пикете. Владимира Наумика, члена инициативной группы Светланы Тихановской, задержали 31 мая. 

8 июня семерым участникам мероприятия, в том числе Василию Бобровскому и Владимиру Наумику, было предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, и в активном участии в таких действиях (часть 1 статьи 342 УК Республики Беларусь). 9 мая правозащитное сообщество Беларуси признало их политическими заключенными и потребовало немедленного освобождения всех обвиняемых по статье 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 
Позже международная правозащитная организация Amnesty International признала белорусских политзаключенных узниками совести.
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