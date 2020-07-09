Гитанас Науседа заявил в интервью Об этом президент Литвызаявил в интервью изданию LRT.





"Если окажется, что белорусское правительство пытается сохранить свой мандат любыми способами, в том числе игнорируя права человека, открыто преследуя политических противников под различными предлогами, то нам придется заявить, что ситуация такая, какая она есть, сказать, что она для нас неприемлема, и углубить сотрудничество с такими у нас нет моральных или иных прав в государстве", — отметил глава Литвы.





По его словам, возобновление диалога с Беларусью связано с изменениям политики США и ЕС в отношении нашей страны. Но Литва использует избирательную политику, проводя "красные линии" — например, в вопросах защиты прав человека и безопасности БелАЭС.





В то же время Литва выступает за объединение с Латвией и Литвой в вопросах бойкота электроэнергии на Белорусской АЭС. Процесс переговоров идёт при участии Еворопейской комиссии. Официальный Вильнюс считает, что Островецкая АЭС может нанести вред окружающей среде. Запуск АЭС перенесён с июля этого года на неопределённое время.



