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Литва согласна сотрудничать с Беларусью в обмен на освобождение "политических"

Литва не будет углублять сотрудничество с Беларусью, если белорусские власти не откажутся от преследования оппоненов.

Литва согласна сотрудничать с Беларусью в обмен на освобождение "политических"
Президент Литвы Гитанас Науседа, © Office of the President of the Republic of Lithuania/ Robertas Dačkus
Об этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил в интервью изданию LRT.

"Если окажется, что белорусское правительство пытается сохранить свой мандат любыми способами, в том числе игнорируя права человека, открыто преследуя политических противников под различными предлогами, то нам придется заявить, что ситуация такая, какая она есть, сказать, что она для нас неприемлема, и углубить сотрудничество с такими у нас нет моральных или иных прав в государстве", — отметил глава Литвы.

По его словам, возобновление диалога с Беларусью связано с изменениям политики США и ЕС в отношении нашей страны. Но Литва использует избирательную политику, проводя "красные линии" — например, в вопросах защиты прав человека и безопасности БелАЭС.

В то же время Литва выступает за объединение с Латвией и Литвой в вопросах бойкота электроэнергии на Белорусской АЭС. Процесс переговоров идёт при участии Еворопейской комиссии. Официальный Вильнюс считает, что Островецкая АЭС может нанести вред окружающей среде. Запуск АЭС перенесён с июля этого года на неопределённое время.
euroradio.fm
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