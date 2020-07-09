Егор Лебедок: «Поэтому им и остался только силовой сценарий»

«С одной стороны, снизу, с протестного народного электората — Тихановский, с другой стороны — Бабарико. И получилось, что тот электорат, который был против Лукашенко, но не шел в политику — сегодня в политику пришел. И государственная идеология не нашла ответа на это», - полагает эксперт.





«Поэтому им и остался только силовой сценарий», — отметил Лебедок, передает Радио «Свабода».





По его мнению, силовой сценарий работает, поскольку «постепенно все утихает». При этом эксперт считает, что силовики пытаются не дать зародиться цветной революции.





Власти опубликовали результаты опроса белорусов накануне выборов. Но там нет самого интересного вопроса





Егор Лебедок





«Какие это принесет последствия для страны, им это не важно. Сначала нужно это остановить, а потом уже думать, как это будет выглядеть», — подчеркнул он.





Егор Лебедок подчеркнул, что «главная стратегия Лукашенко – это «выжить сегодня». А завтра будем думать, что будет завтра. Поэтому он задействовал все ресурсы именно для этого — чтобы выжить сегодня».





«Если брать возможную зарубежную реакцию, о сейчас такие проблемы в Европе и США, что им немножко не до Беларуси. Плюс Лукашенко наладил хоть какие-то взаимоотношения с Европой, и в Европе есть определенное понимание, как он будет действовать во внешней политике.





«Если на улицы выйдет 100 000, у нас будет новый работодатель» — Поротников рассказал о беседе с генерал-майором





Поэтому Минск закономерно не обращает внимания на какие-то внешнеполитические риски. Есть только один внешнеполитический риск для Лукашенко — это когда Россия не признает результатов этих президентских выборов в Беларуси. Тогда это будет конец всей этой системе», — добавил эксперт.



