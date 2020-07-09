



Инициативная группа Цепкало собрала более 200 тыс. подписей, сдав в избиркомы 160 тыс. Но Центризбирком признал лишь 75 тыс. при необходимых для регистрации 100 тыс.





Тогда политик, который пообещал бороться за каждую забракованную подпись, призвал всех подписантов связаться со штабом через сайт, Telegram или Viber-бот.





Уже свои подписи подтвердили 16,9 тыс. минчан, 7,5 тыс. жителей Минской области, 5,4 тыс. – Гродненской, 3,6 тыс. – Брестской, 2,9 тыс. – Гомельской, 2,5 тыс. – Витебской.



