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На соратника Статкевича завели уголовное дело

Как стало известно правозащитникам "Весны", на активиста и пресс-секретаря "Народной грамады" Сергея Спарыша возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 УК РБ ("Организация или активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок").
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Он находится в изоляторе временного содержания на ул. Окрестина. Его дело также связано с инцидентом на избирательном пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую в Гродно 29 мая, по которому проходит ряд других людей.

Напомним, Сергей Спарыш был насильственно задержан 25 июня. Сотрудники в штатском фактически вытащили его из собственной квартиры. Активиста почти без одежды тащили из квартиры по ступенькам. 

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Тогда его забрали отбывать 15 суток, которые он ранее получил за возложение цветов на Военном кладбище 8 мая вместе с Николаем Статкевичем.

На данный момент уже 17 человек находятся под стражей в рамках уголовных дел по ст. 342 УК РБ. 

Это блогеры Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Владимир Цыганович, Дмитрий Козлов, Игорь Лосик, задержанные после инцидента в Гродно Дмитрий Фурманов, Вергилий Ушак, Артем Саков, Александр Аранович, Владимир Наумик, Василий Бобровский, Евгений Розниченко, Владимир Книга, Андрей Новиков, политик Николай Статкевич, Сергей Спарыш.
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