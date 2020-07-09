На соратника Статкевича завели уголовное дело

Он находится в изоляторе временного содержания на ул. Окрестина. Его дело также связано с инцидентом на избирательном пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую в Гродно 29 мая, по которому проходит ряд других людей.





Напомним, Сергей Спарыш был насильственно задержан 25 июня. Сотрудники в штатском фактически вытащили его из собственной квартиры. Активиста почти без одежды тащили из квартиры по ступенькам.





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Тогда его забрали отбывать 15 суток, которые он ранее получил за возложение цветов на Военном кладбище 8 мая вместе с Николаем Статкевичем.





На данный момент уже 17 человек находятся под стражей в рамках уголовных дел по ст. 342 УК РБ.





Это блогеры Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Владимир Цыганович, Дмитрий Козлов, Игорь Лосик, задержанные после инцидента в Гродно Дмитрий Фурманов, Вергилий Ушак, Артем Саков, Александр Аранович, Владимир Наумик, Василий Бобровский, Евгений Розниченко, Владимир Книга, Андрей Новиков, политик Николай Статкевич, Сергей Спарыш.