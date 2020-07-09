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Как в Могилеве учатся разгонять протесты

Заместитель начальника Могилевского института МВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Дмитрий Пануждаев сообщил радио «Свабода», что "это занятия, которые проходят в рамках учебного процесса".



"Есть программа, которой предусмотрены такие занятия. Я не видел этого ролика, но мы занимаемся по утвержденным программам", — сказал полковник милиции Дмитрий Пануждаев.

По его словам, эти учения не связаны с подготовкой к выборам: "проходят занятия в рамках учебного процесса".
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