Лукашенко: Мы наведем порядок со свободой слова

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При этом Лукашенко высказал убеждение, что для рынка массмедиа важным фактором является наличие государственных СМИ, и в Беларуси, по ео словам, их число сокращаться не будет. Работа Министерства информации во главе с недавно назначенным министром будет нацелена на поддержку таких СМИ.

Лукашенко также подчеркнул: наличие свободы слова не предполагает вседозволенности, хотя некоторые ее так понимают, особенно что касается высказываний в сети Интернет.





Некоторые медийные персоны за свои публикации в соцсетях получили негативную реакцию, вплоть до личных оскорблений. "Вы, особенно прогрессивно настроенные люди, почувствовали, что такое свобода слова: сказал не то, обзовут еще похлеще… - отметил глава государства. - Каждый из вас получил порцию, тот, кто даже не за Лукашенко слово сказал, а за государство".





"Свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок", - заявил он.