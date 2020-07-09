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Страна как разменная монета: Венедиктов рассказал, почему Беларусь пока не Россия

Главред "Эха Москвы" рассказал, что Лукашенко не устроило в предложении Кремля по объединению Беларуси и России.

Страна как разменная монета: Венедиктов рассказал, почему Беларусь пока не Россия
В интервью Дмитрию Гордону главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов процитировал свою беседу с Александром Лукашенко о предложениях Кремля по объединению двух стран.

По его словам, главу Беларуси предложенная должность в будущем объединенном государства возмутила. Дальнейшие события вынудили Кремль прибегнуть к варианту с «обнулением».

Венедиктов утверждает, что до декабря 2019-го Владимир Путин был уверен в том, что он сможет дожать Лукашенко:

— Во-первых, это красиво: объединение стран, фанфары… Я чего поехал-то к Лукашенко? Я хотел точку получить. А получил не только точку, но и такое тире и потом многоточие. И он мне сказал… Я даже не думал, что он так скажет в открытом интервью: «Мне предложили какую-то должность в парламенте. Они там с ума сошли!». То есть, был разговор, понимаете?


Венедиктов предположил, что речь шла о должности спикера парламента объединенного государства. И снова процитировал Лукашенко: «Даже не вице-президента объединенного государства!»

Далее главред «Эха Москвы» констатирует: вот тогда та схема российского президента и поломалась. И Путин ощутил себя в роли хромой утки. В его окружении начались шатания в поисках гипотетического преемника.



Ответом на это стала смена российского правительства и операция по «обнулению».
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