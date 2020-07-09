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"Санкции замаячили над Лукашенко"

В Европарламенте обсуждают ситуацию в Беларуси

"Санкции замаячили над Лукашенко"
Докладчик Европарламента по ситуации в Беларуси Петрас Ауштравичюс заявил, что в Беларуси "наблюдается систематическая имитация избирательных процессов". "Общественное недовольство государственной политикой переполнило чашу терпения. Люди хотят перемен", — сказал он.

"Мы решительно осуждаем задержания мирных демонстрантов и требуем освобождения политзаключенных", — заявил глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь.

"Я не помню таких радикальных выступлений в Европарламенте с 2011 года. Раньше это было типа " Не трогайте Лукашенко, поможем его спасти от России”. Сегодня на пленарной сессии Европарламента говорили и о санкциях, и о помощи гражданскому обществу, - пишет в своем телеграме журналист Франак Вячорка, комментируя выступления депутатов Европарламента.

По его словам:

1. призыв к санкциям прозвучал минимум от трех евродепутатов. Снятие санкций в 2016-м было названо ошибкой. Речь скорее о санкциях персональных против Лукашенко, окружения, и виновных в репрессиях.

2.только один депутат выступил в защиту Лукашенко — Ману Пинеда из Испании. Но его посыл был такой - мы не должны вмешиваться во внутренние дела стран-соседей.

3. депутаты призвали Верховного комиссара Жозепа Борреля разработать конкретную стратегию по Беларуси, основанную на принципах и ценностях Европы. Немецкий евродепутат призвал к более сильной реакции Брюсселя и Берлина на ситуацию в Беларуси

4. было предложено выдвинуть три требования к Лукашенко: 1) обеспечить нормальное международное наблюдение, 2) зарегистрировать всех кандидатов, 3)  освободить всех политзаключенных, Бабарико, Северинца и Тихановского в первую очередь.

5. депутаты призвали помочь репрессированным в Беларуси и усилить поддержку гражданского общества. Среди прочего, было предложено дать возможность молодым белорусам получать образование в Евросоюзе.

Напомним, предваряя сегодня в Европарламете слушания по ситуации в Беларуси верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что дальшейшие отношения ЕС с Беларусью будут зависеть от того, как пройдут президентские выборы.
"Белорусский партизан"
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