"Санкции замаячили над Лукашенко"

Докладчик Европарламента по ситуации в Беларуси Петрас Ауштравичюс заявил, что в Беларуси "наблюдается систематическая имитация избирательных процессов". "Общественное недовольство государственной политикой переполнило чашу терпения. Люди хотят перемен", — сказал он.





"Мы решительно осуждаем задержания мирных демонстрантов и требуем освобождения политзаключенных", — заявил глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь.

Франак Вячорка, комментируя выступления депутатов Европарламента. "Я не помню таких радикальных выступлений в Европарламенте с 2011 года. Раньше это было типа " Не трогайте Лукашенко, поможем его спасти от России”. Сегодня на пленарной сессии Европарламента говорили и о санкциях, и о помощи гражданскому обществу, - пишет в своем телеграме журналист, комментируя выступления депутатов Европарламента.





По его словам:





1. призыв к санкциям прозвучал минимум от трех евродепутатов. Снятие санкций в 2016-м было названо ошибкой. Речь скорее о санкциях персональных против Лукашенко, окружения, и виновных в репрессиях.





2.только один депутат выступил в защиту Лукашенко — Ману Пинеда из Испании. Но его посыл был такой - мы не должны вмешиваться во внутренние дела стран-соседей.





3. депутаты призвали Верховного комиссара Жозепа Борреля разработать конкретную стратегию по Беларуси, основанную на принципах и ценностях Европы. Немецкий евродепутат призвал к более сильной реакции Брюсселя и Берлина на ситуацию в Беларуси





4. было предложено выдвинуть три требования к Лукашенко: 1) обеспечить нормальное международное наблюдение, 2) зарегистрировать всех кандидатов, 3) освободить всех политзаключенных, Бабарико, Северинца и Тихановского в первую очередь.





5. депутаты призвали помочь репрессированным в Беларуси и усилить поддержку гражданского общества. Среди прочего, было предложено дать возможность молодым белорусам получать образование в Евросоюзе.







