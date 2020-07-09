



«Надо — фракция ЛДПР сдаст полномочия. Пусть все мир узнает, что за бардак в стране творится. Вам Конституция нужна? Мы вам дали Конституцию! А вы нам наручники на руки надеваете! Бессовестные! Сидите в высоких кабинетах и как при Сталине начинаете действовать?», — заявил Жириновский





Он также выразил недоумение, почему Сергея Фургала задержали через много лет после приписываемых ему преступлений. «Чего вы 14 лет молчали?» — возмутился Жириновский. Он назвал одной из причин задержания чиновника то, что «он не стал возить коробки [с деньгами] в Москву».





«Придет время — мы вам, вашей власти объявим карантин! Это мы проведем революцию! Не то, что большевики там напортачили, Ельцин напортачил. Подросло поколение, которое вам ничего не простит и всех вас накажет. <…> Ресурсов полно, людей полно, но руки у вас у некоторых грязные и мысли у вас поганые», — закончил свое выступление Жириновский.









После того, как он закончил говорить, спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал «руководствоваться законом и только законом». «Нельзя шантажировать и нельзя диалог переводить в тему революции, в тему угроз. Вот так разрушаются государства», — сказал Володин.