Для охранника Лукашенко Втюрина прокурор попросил 14 лет





По совокупности преступлений прокурор запросил назначить Втюрину 14 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Кроме того, лишить его звания полковника и запретить занимать определенные должности на срок пять лет, передает belta.by





Прокурор попросил также применить к Втюрину закон об амнистии к 75-летию победы в Великой Отечественной войне - для частичного сокращения наказания на один год.





На основании этого закона прокурор попросил также освободить от наказания в виде лишения свободы частично сроком на один год Сиводедова, Пономарева, Жилина, Горбачева, Казанцева, Касперовича, Подгорного, Покрышко, Пригару и Миловановова.





Освободить частично, на один год, от ограничения свободы гособвинитель попросил фигурантов Бровку и Томченко. Обвиняемому Шаркову был запрошен штраф размером 5 тыс. базовых величин.





При этом для главы Белтелекома Сергея Сиводедова прокурор запросил 7 лет. Его

обвиняют в получении взяток на общую сумму не менее $470 тыс. и 15 тыс. евро. Но поскольку он выполнил досудебное соглашение, наказание не может быть больше половины максимального срока.









Андрей Втюрин с сентября 2014 по апрель 2019 года был заместителем госсекретаря Совета безопасности Беларуси, с ноября 2014-го еще и членом коллегии МВД.





Как сообщалось, он обвиняется в получении не менее $9 тыс. от Томченко, $183 тыс. - от Казанцева и Горбачева. Кроме того, ему предъявлено обвинение в подстрекательстве Казанцева к даче взятки гендиректору "Белтелекома" Сиводедову.





Свою вину Втюрин ранее на суде признал полностью. Однако указывал, что у него "есть сомнения в отдельных вопросах квалификации" его действий.





Гособвинение считает, что фактически Втюрин свою вину не признал.