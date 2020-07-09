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Опустились ниже плинтуса: госагентство БелТА заявило о 75% поддержки Лукашенко, ссылаясь на анонимный российский телеграм-канал

В ситуации, когда о реальной поддержке Лукашенко, которая колеблется в районе 25-30%, заявить нельзя, официальный рупор власти - госагентство БелТА - пожалуй, впервые от безысходности ссылается на анонимный российский телеграм-канал.

Опустились ниже плинтуса: госагентство БелТА заявило о 75% поддержки Лукашенко, ссылаясь на анонимный российский телеграм-канал

И это в то время, как сам Лукашенко заявляет о "жутких фейках", как раз-таки распространяемых в первую очередь российскими телеграм-каналами и обвиняет в том числе и авторов этих каналов о вмешательстве в белорусские выборы.

Следует также добавить, что БелТА опубликовала лишь сильно урезанную часть поста этого российского телеграм-канала



Напомним, последний опрос о рейтинге Лукашенко независимых социологов из НИСЕПИ был проведен в 2016 году. После этого власти вообще запретили негосударственным социологам проводить политические опросы.


"Козырять" такими данными рупору Лукашенко, видимо, как-то не с руки, почему бы тогда не воспользоваться взятыми "от балды", но куда более красивыми цифрами "вражеского" телеграм-канала.
"Белорусский партизан"
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