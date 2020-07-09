



И это в то время, как сам Лукашенко заявляет о "жутких фейках", как раз-таки распространяемых в первую очередь российскими телеграм-каналами и обвиняет в том числе и авторов этих каналов о вмешательстве в белорусские выборы.





Следует также добавить, что БелТА опубликовала лишь сильно урезанную часть поста этого российского телеграм-канала









Напомним, последний опрос о рейтинге Лукашенко независимых социологов из НИСЕПИ был проведен в 2016 году. После этого власти вообще запретили негосударственным социологам проводить политические опросы.









"Козырять" такими данными рупору Лукашенко, видимо, как-то не с руки, почему бы тогда не воспользоваться взятыми "от балды", но куда более красивыми цифрами "вражеского" телеграм-канала.