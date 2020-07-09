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Как генпрокуратура забастовку организовывала

Генпрокуратура выступила с предупреждением о незаконности "пробной общенациональной забастовки", которую призывают провести 3 августа неназванные онлайн-ресурсы.

Как генпрокуратура забастовку организовывала

Прокуратура пригрозила потенциальным участникам забастовки конфликтами с органами правопорядка, нанимателями, а также возможными судебными разбирательствами.

Похоже, с властями в данном случае злую шутку сыграло их пристрастие к превентивным мерам противодействия угрозам. 

Только Виктор Бабарико выдвинулся в президенты — попал за решетку (Сергей Тихановский очутился там еще до выдвижения), вышло много людей на абсолютно легальный сбор подписей — Лукашенко стал вспоминать массовый расстрел в Андижане. 

Согласно данным правозащитников, во время Плошчы-2010, 19−21 декабря, был задержан 761 человек. По данным тех же правозащитников, в нынешнем году еще до регистрации кандидатов — с 6 мая по 1 июля — по стране было задержано 680 человек. Меньше, но уже вполне сопоставимо.

Задушить в зародыше, сбить на взлете — судя по всему, в нынешнем году власть действует в соответствии с этими правилами.

Подобная тактика не лишена логики, но иногда дает результат, противоположный желаемому. И получается в соответствии с известным «эффектом Стрейзанд». 

Американская певица возмутилась публикацией фото ее дома, потребовала удалить фото из публичного доступа, подала иск против фотографа. Между тем, до подачи иска фото скачали всего 6 раз. После — 420 тысяч.

Идея забастовки высказывалась в телеграмм-каналах, обсуждалась пользователями соцсетей. Однако такой ли уж широкий круг людей о ней знал? Эту идею не высказывали ни СМИ, ни влиятельные инфлюэнсеры, ни политические партии, ни штабы кандидатов. 

Ну призвал к забастовке кто-то в необъятном информационном океане. И что? А для белорусских властей — то, что украинский Евромайдан начался с призыва в ФБ журналиста Мустафы Найема. А вдруг и в Беларуси так будет? Надо упредить.

Ну и упредили. Сообщив о замысле провести общенациональную забастовку urbi et orbi — всем и каждому, миллионам белорусов, большая часть из которых, возможно, и не подозревала о существовании подобных планов. Теперь знают.

Причем тот факт, что это сообщило не БТ, не разоблачил Андрей Муковозчик в своей «накипевшей» колонке, а заявило официально государственное ведомство, только придало веса проекту. Серьезное учреждение предупреждает — значит, и начинание серьезное, видно, серьезные люди за ним стоят.


Людям, выдвинувшим идею забастовки, и не снилась такая реклама. Однако власти сами любезно ее им предоставили.

Команда Виктора Бабарико заявляет, что обнародует план действий в случае нерегистрации их кандидата, только когда (и если) это произойдет. Не исключено, что призыв к забастовке — один из вариантов этого плана, который обсуждается в штабе претендента.

Но даже если это и так, то все равно в данном случае для властей преимущества упреждения неочевидно превосходят ущерб от максимальной рекламы этой идеи.

Если же таких планов у команд претендентов не было, то налицо «эффект Стрейзанд» в чистом виде. Для подавляющего большинства белорусов получится, что забастовку организовала своим предупреждением генеральная прокуратура.

Предупреждение угроз — дальновидная тактика, однако порой ее реализация заставляет вспомнить народную мудрость насчет усердия не по разуму.
Юрий Дракохруст / TUT.BY
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