Депутаты Европарламента в четверг обсудят ситуацию, которая складывается в Беларуси перед президентскими выборами. До начала дебатов перед парламентариями выступил Боррель с докладом по соблюдению прав человека в мире, затронул он и белорусскую тематику, передает sputnik.by





В своем выступлении Боррель акцентировал внимание на необходимости уважения в Беларуси фундаментальных свобод, принципов демократии и прав человека. Также он выразил надежду на получение приглашения для западных наблюдателей для наблюдения за выборами.





"Беларусь демонстрирует активное участие в Восточном партнерстве. Мы достигли определенных преимуществ для белорусских граждан благодаря визовому соглашению, которое вступило в силу 1 июля", - констатировал Боррель.





Подчеркнул верховный представитель ЕС и заинтересованность в более тесном экономическом сотрудничестве.









"Мы должны оставаться открытыми для дальнейшего развития наших отношений с Беларусью и продолжать поддерждивать белорусскую идентичность и независимость", - добавил он.





Однако, по словам Борреля, развитие отношений "может быть основано только на позитивных шагах в демократизации, верховенстве закона, правах человека и фундаментальных свобод".





"Президентские выборы будут очень важны при планировании дальнейших действий и определении наших отношений", - заключил верховный представитель Евросоюза.





Ранее Европарламент, Европейская комиссия и ряд спецдокладчиков ООН выразили обеспокоенность в связи с задержаниями политических активистов в Беларуси: они выражают надежду на то, что все участники избирательной кампании получат равные права, а сама электоральная кампания пройдет транспарентно и с соблюдением международных норм.





Также в ЕС и ЕП призывали отказаться от жестких мер против мирных демонстрантов.















