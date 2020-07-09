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Боррель: Дальшейшие отношения с Беларусью будут зависеть от того, как пройдут выборы

Грядущие выборы президента Беларуси будут во многом определяющими для развития отношений между Минском и Брюсселем, заявил в четверг в Европарламенте верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель: Дальшейшие отношения с Беларусью будут зависеть от того, как пройдут выборы
Депутаты Европарламента в четверг обсудят ситуацию, которая складывается в Беларуси перед президентскими выборами. До начала дебатов перед парламентариями выступил Боррель с докладом по соблюдению прав человека в мире, затронул он и белорусскую тематику, передает sputnik.by

В своем выступлении Боррель акцентировал внимание на необходимости уважения в Беларуси фундаментальных свобод, принципов демократии и прав человека. Также он выразил надежду на получение приглашения для западных наблюдателей для наблюдения за выборами.

"Беларусь демонстрирует активное участие в Восточном партнерстве. Мы достигли определенных преимуществ для белорусских граждан благодаря визовому соглашению, которое вступило в силу 1 июля", - констатировал Боррель.

Подчеркнул верховный представитель ЕС и заинтересованность в более тесном экономическом сотрудничестве.


"Мы должны оставаться открытыми для дальнейшего развития наших отношений с Беларусью и продолжать поддерждивать белорусскую идентичность и независимость", - добавил он.

Однако, по словам Борреля, развитие отношений "может быть основано только на позитивных шагах в демократизации, верховенстве закона, правах человека и фундаментальных свобод".

"Президентские выборы будут очень важны при планировании дальнейших действий и определении наших отношений", - заключил верховный представитель Евросоюза.

Ранее Европарламент, Европейская комиссия и ряд спецдокладчиков ООН выразили обеспокоенность в связи с задержаниями политических активистов в Беларуси: они выражают надежду на то, что все участники избирательной кампании получат равные права, а сама электоральная кампания пройдет транспарентно и с соблюдением международных норм. 

Также в ЕС и ЕП призывали отказаться от жестких мер против мирных демонстрантов.
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