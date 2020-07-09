Отвечая на вопрос, что нужно сделать, чтобы не поссориться окончательно с белорусами, российский политик отметил, что "про Беларусь - это, скорее, ожидания всякого рода недружественных нам сил, высказывания различных политологов".





"Иногда это подогревается и отдельными сентенциями руководителей, конечно. Но в целом у нас с Беларусью особые – союзнические отношения", - подчеркнул Медведев в интервью издательскому дому "КП".





По его словам, и Россия и Беларусь совместно внесли значительный вклад в развитие данных отношений.





"У нас "союзное государство". Мы "интеграцией" занимаемся. Да, этот процесс идет непросто. Да, мы спорим иногда по ценам на газ, нефть, какие-то там обиды возникают. Но в целом это рабочий процесс. Мы с белорусами, по сути, один народ. Это очень близкие наши друзья. Я надеюсь, что все будет в порядке", - выразил мнение зампред Совбеза РФ.





В ответ на вопрос, не осложнится ли данный процесс, если действующий глава Беларуси Лукашенко не будет переизбран в августе, Медведев предложил: "Давайте дождемся результатов".





"Решение за народом Республики Беларусь. Это так же, как с Трампом (президент США – Sputnik). Народ даст ответ на вопрос о том, кто будет управлять государством. Беларусь – это особая для нас страна, наш союзник", - резюмировал российский политик.