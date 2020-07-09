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Защита Бабарико просит перевести его под домашний арест

В настоящее время Бабарико находится в СИЗО КГБ.




Защита претендента на пост президента Беларуси, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико ходатайствует об изменении ему меры пресечения на домашний арест, сообщил один из адвокатов политика Дмитрий Лаевский, пишет «Интерфакс».

«Позитив дня – подано ходатайство об изменении меры пресечения на более мягкую: просим домашний арест с правом общения со штабом и СМИ, чтобы исключить препятствия в реализации избирательного права», – написал Лаевский в Facebook в среду вечером.

Как сообщалось, на текущей неделе адвокаты Бабарико также подали жалобу на имя генерального прокурора на постановление о привлечении их подзащитного в качестве обвиняемого. По их мнению, неопределенность выдвинутых человеку претензий позволяет усомниться в том, «имелись ли для них основания в принципе».

Кроме того, защитники обжаловали генеральному прокурору проведение двух следственных действий, состоявшихся 7 и 8 июля.
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