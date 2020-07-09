Международные оценки уровня коррупции в нашей стране иные. В Индексе восприятия коррупции от международной организации Transparency International Беларусь занимает 66-е место. Что заметно выше России (137-е место) и Украины (126-е), но ниже Польши (41-е), Литвы (35-е) и Латвии (44-е).





И все же – как следует оценивать уровень коррупции в нашей стране? UDF.BY адресовал этот вопрос экспертам.









«Самая большая коррупция – в высших эшелонах власти»





Бывший руководитель концерна «Амкодор» Василий Шлындиков отметил, что, по его мнению, коррупция в нашей стране довольно распространена.





«И самая большая коррупция – в высших эшелонах власти. А как иначе: посмотрите на действия Александра Григорьевича. Я вижу ситуацию так: приближенным раздаются лучшие места для застройки, дают им развивать сеть «Табакерка» и т.д. Широкое распространение коррупции во власти подтверждают и «дело медиков», и суд над бывшим начальником Службы безопасности президента», – сказал Шлындиков.





По его мнению, по сравнению с 90-ми годами ситуация с коррупцией в Беларуси «несопоставимо ухудшилась».





«Я в 90-х как таковой коррупции не замечал. Вся коррупция сводилась к коробке конфет и бутылке коньяка, с другой я не сталкивался. Надо сказать, что у нашего народа особый менталитет, который очень отличается от российского и, как выяснилось, от украинского. Именно менталитет был основой отсутствия повальной коррупции в стране. Но потихоньку не сменяющаяся власть своими действиями стала размывать границы», – считает Шлындиков.





По его словам, теперь белорусы проявлениям коррупции уже не удивляются.





«Иду и вижу: в центре Минска строится очередной гараж в несколько этажей. Мимо мужик проходит и спокойно так говорит: наверное, стройка очередного хоккеиста», – рассказал Шлындиков.





«Коррупция есть на всех уровнях»





Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико отметил, что «коррупция в Беларуси была, есть и будет».





«Правда, ее формы меняются. Раньше при исследованиях и опросах выяснялось, что чемпионами по взяткам у нас были сотрудники ГАИ и учителя средних школ – там фиксировалась массовая коррупция. И правительство направляло гигантские усилия на борьбу с этой конфетно-шоколадно-бутылочной коррупцией! Я работал преподавателем в университете и помню, как в начале 2000-х, всех обязывали подписывать соответствующие бумаги. Но потом оказалось, что главные коррупционеры – вовсе не преподаватели», – рассказал Заико.





Он напомнил о крупных взятках последнего времени. Помощника президента Беларуси — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко задержали с поличным при вымогательстве и получении $200 тысяч. Экс-начальника Службы безопасности президента Андрея Втюрина арестовали за взятку в $148 тысяч. Первого заместителя председателя Минского горисполкома Игоря Васильева судили за вымогательство взятки в $500 тысяч.





При этом Лукашенко однажды заявил, что ему предлагали $5 миллиардов отката за продажу «Беларуськалия».





«Когда руководитель страны говорит, что у нас нет коррупции, у него всплывают в памяти цифры взяток российских чиновников. По сравнению с Россией и Украиной возникает эффект близорукости: что у нас маленькая коррупция или ее вообще нет. Ведь для России взятка в $500 тысяч – это копейки», – считает Заико.





По этой причине руководитель страны неверно оценивает ситуацию, полагает экономист.





«Александр Григорьевич, конечно, большой оптимист. На самом деле коррупция у нас есть на всех уровнях. И проблема не в учителях в школах, не в сотрудниках ГАИ, а в том, что основная коррупция сконцентрирована во власти, начиная от районного и городского уровней», – отметил руководитель аналитического центра «Стратегия»