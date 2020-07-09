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В штабе Виктора Бабарико рассказали о перспективах объединиться с кем-либо из кандидатов

В штабе претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико не исключают варианта объединения с кем-либо из конкурентов за пост главы государства, сообщила в ходе стрима в среду вечером координатор штаба Мария Колесникова.



"О каком-либо объединении пока рано говорить. Мы сможем об этом говорить после 14 июля, когда станет известно, кого из кандидатов в итоге зарегистрируют в ЦИК", - отметила она.

В то же время, Колесникова подтвердила, что штаб Бабарико ведет переговоры со штабами некоторых других кандидатов и находит с ними немало точек соприкосновения.

"И у нас украли подписи, и у других тоже. И сейчас мы вместе переживаем эту ситуацию", - отметила она.

Колесникова также обратила внимание на то, что штаб Бабарико готов объединить свои усилия не со всеми кандидатами в президенты, а лишь в теми, чьи принципы соответствуют основным принципам, которые провозглашает Виктор Бабарико. "И нам важно, чтобы их (принципы – Прим.) разделяли".

Как сообщалось, Бабарико был задержан 18 июня и остается в СИЗО КГБ по обвинению в отмывании преступных доходов, даче взятки и уклонении от уплаты налогов. В то же время, он продолжает оставаться одним из претендентов на пост президента Беларуси.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. Последний день регистрации кандидатов в ЦИК страны - 14 июля.
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