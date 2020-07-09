







"О каком-либо объединении пока рано говорить. Мы сможем об этом говорить после 14 июля, когда станет известно, кого из кандидатов в итоге зарегистрируют в ЦИК", - отметила она.





В то же время, Колесникова подтвердила, что штаб Бабарико ведет переговоры со штабами некоторых других кандидатов и находит с ними немало точек соприкосновения.





"И у нас украли подписи, и у других тоже. И сейчас мы вместе переживаем эту ситуацию", - отметила она.





Колесникова также обратила внимание на то, что штаб Бабарико готов объединить свои усилия не со всеми кандидатами в президенты, а лишь в теми, чьи принципы соответствуют основным принципам, которые провозглашает Виктор Бабарико. "И нам важно, чтобы их (принципы – Прим.) разделяли".





Как сообщалось, Бабарико был задержан 18 июня и остается в СИЗО КГБ по обвинению в отмывании преступных доходов, даче взятки и уклонении от уплаты налогов. В то же время, он продолжает оставаться одним из претендентов на пост президента Беларуси.





Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. Последний день регистрации кандидатов в ЦИК страны - 14 июля.