Северинец, который уже месяц за решёткой, осуждён ещё на 15 суток

8 июля Северинца не привезли в суд Советского района столицы, он присутствовал через Skype (но монитор видела только судья). На этот раз осудили за призывы на уличную акцию 7 июня возле Комаровки. Там как раз проходили пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатами в президенты.





"Условия его содержания не изменились, — пишет Ольга. — На днях его снова посадили в карцер, воды нет, на прогулки не выводят, газеты, книги, бумагу и ручку не передают".