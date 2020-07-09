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Северинец, который уже месяц за решёткой, осуждён ещё на 15 суток

Оппозиционный политик и писатель Павел Северинец, который уже месяц находится за решёткой, осуждён ещё на 15 суток.


"Всего 75 суток, — пишет жена политика и писателя Ольга. — Срок заканчивается после выборов, 21 августа".

8 июля Северинца не привезли в суд Советского района столицы, он присутствовал через Skype (но монитор видела только судья). На этот раз осудили за призывы на уличную акцию 7 июня возле Комаровки. Там как раз проходили пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатами в президенты.

"Условия его содержания не изменились, — пишет Ольга. — На днях его снова посадили в карцер, воды нет, на прогулки не выводят, газеты, книги, бумагу и ручку не передают".
"Еврорадио"
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