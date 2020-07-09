Черечень запустил голосовалку с вопросом сниматься ли ему с выборов

Сергей Черечень возле ЦИК / Еврорадио









По словам Черечня, нынешние выборы войдут в историю "как самое жёсткое и непрозрачное противостояние между людьми и действующей властью". Выдвиженец утверждает, что для него и его команды сейчас "проще всего сейчас поднять белый флаг и признать, что давление, которое на нас оказывается, нас сломило", передает "Еврорадио"





Но, говорит, что никогда не опускает руки и не отступает перед сложностями, и что готов сдержать любой серьёзный удар. Но поскольку "кандидатом в кандидаты" Черечень стал не ради себя, а ради избирателей, то и должен прислушаться к их мнению.





"Каждый голос будет учтён и повлияет на принятое решение", — обещает бизнесмен и политик. На момент написания этой новости проголосовало более 10 тысяч человек. Пока в лидерах мнение, что Черечень должен сняться с выборов.





Кстати, в интервью радио "Свобода" политик заявил, что готов сняться с выборов: мол, если он и команда будут "чётко видеть", что снятием можно достичь "какого-то определенного результата".