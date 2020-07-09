Черечень запустил голосовалку с вопросом сниматься ли ему с выборов
Лидер БСДГ и претендент в президенты Сергей Черечень запустил голосование, где предлагает избирателям проголосовать за его участие в следующем этапе президентской гонке или за снятие с выборов до момента регистрации.
Сергей Черечень возле ЦИК / Еврорадио
По словам Черечня, нынешние выборы войдут в историю "как самое жёсткое и непрозрачное противостояние между людьми и действующей властью". Выдвиженец утверждает, что для него и его команды сейчас "проще всего сейчас поднять белый флаг и признать, что давление, которое на нас оказывается, нас сломило", передает "Еврорадио".
Но, говорит, что никогда не опускает руки и не отступает перед сложностями, и что готов сдержать любой серьёзный удар. Но поскольку "кандидатом в кандидаты" Черечень стал не ради себя, а ради избирателей, то и должен прислушаться к их мнению.
"Каждый голос будет учтён и повлияет на принятое решение", — обещает бизнесмен и политик. На момент написания этой новости проголосовало более 10 тысяч человек. Пока в лидерах мнение, что Черечень должен сняться с выборов.
Кстати, в интервью радио "Свобода" политик заявил, что готов сняться с выборов: мол, если он и команда будут "чётко видеть", что снятием можно достичь "какого-то определенного результата".
09:20 09/07/2020
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