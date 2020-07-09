







Второй вечер подряд в Белграде прошли антиправительственные акции протеста с участием тысяч людей. Менее людные акции прошли также в Новом Саде, Крагуеваце и Нише.





В столице протестующие снова попытались зайти в здание парламента. В полицию бросали камни, факелы, бутылки, жгли мусорные контейнеры.





В Новом Саде, главном городе автономного края Воеводина, митингующие напали на местную телекомпанию, местную администрацию и разгромили офис партии правящей Сербской прогрессивной партии, SNS. В Нише забросали камнями отделение полиции.





Правоохранители в ответ применяли слезоточивый газ и другие спецсредства.





Во время беспорядков получили травмы десятки людей. Также пострадали несколько съемочных групп телеканалов.





Главное требование протестующих - отставка президента Александра Вучича и правительства. Протесты против действующей власти продолжаются в Сербии уже полтора года.



