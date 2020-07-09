Мелания Трамп





Деревянную статую первой леди США Мелании Трамп, установленную близ словенского города Севница, сожгли неизвестные, сообщает Reuters





Статуя была подожжена ночью 4 июля, когда США отмечали День независимости.





Скульптурное изображение первой леди США было установлено 5 июля 2019 года близ ее родного города. Статуя была заказана художником Брэдом Дауни, выполнена местным скульптором Алешем Жупевцем. Изображение Мелании Трамп он вырезал бензопилой из липы.





Статуя супруги Трампа выполнена в голубом наряде, напоминающем тот, в котором она была на инаугурации мужа. Местные жители прозвали ее Смурфеттой — героиня мультсериалов и комиксов о «Смурфах», сообщает STA.