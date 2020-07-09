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Статую Мелании Трамп вблизи ее родного города сожгли в День независимости

Изображение первой леди США местный скульптор Алеш Жупевц вырезал бензопилой из липы.

Мелания Трамп

Деревянную статую первой леди США Мелании Трамп, установленную близ словенского города Севница, сожгли неизвестные, сообщает Reuters.

Статуя была подожжена ночью 4 июля, когда США отмечали День независимости.

Скульптурное изображение первой леди США было установлено 5 июля 2019 года близ ее родного города. Статуя была заказана художником Брэдом Дауни, выполнена местным скульптором Алешем Жупевцем. Изображение Мелании Трамп он вырезал бензопилой из липы.

Статуя супруги Трампа выполнена в голубом наряде, напоминающем тот, в котором она была на инаугурации мужа. Местные жители прозвали ее Смурфеттой — героиня мультсериалов и комиксов о «Смурфах», сообщает STA.
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