Команда Бабарико планирует зарегистрировать политическую партию
Об этом координатор штаба Мария Колесникова рассказала в традиционном еженедельном стриме.
Команда Виктора Бабарико рассказала, что имеет план на регистрацию политической партии. Однако никакой дополнительной информации она пока что сказать не может, передает "Белсат".
Обложка стрима штаба Бабарио
«У нас есть такой план. Подробностей мы пока что сказать не можем, так как это долгий процесс», – сказала координатор штаба Мария Колесникова.
Мария Колесникова отметила, что сейчас говорить об объединении с другими кандидатами – рано, однако они ведут переговоры с представителями других инициативных групп.
Главный критерий – совпадение ценностей. Координатор штаба подчеркнула, что нужно дождаться 14 июля, когда будет известно, кого из претендентов на президентство зарегистрировали.
Виктор Бабарико вместе с сыном Эдуардом находится в СИЗО КГБ с 18 июня.
Также были задержаны подруга семьи Бабарико и член инициативной группы Светлана Купреева, член инициативной группы кандидата Дмитрий Коряка, личная помощника Бабарико в «Белгазпромбанке» Елена Карагачева и координатор инициативной группы по Могилевской области Владимир Дударев.
Все они были признаны белорусским правозащитным сообществом политическими заключенными.
КТ/НЕ belsat.eu
08:35 09/07/2020
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