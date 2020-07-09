Команда Бабарико планирует зарегистрировать политическую партию

Обложка стрима штаба Бабарио





«У нас есть такой план. Подробностей мы пока что сказать не можем, так как это долгий процесс», – сказала координатор штаба Мария Колесникова.





Мария Колесникова отметила, что сейчас говорить об объединении с другими кандидатами – рано, однако они ведут переговоры с представителями других инициативных групп.





Главный критерий – совпадение ценностей. Координатор штаба подчеркнула, что нужно дождаться 14 июля, когда будет известно, кого из претендентов на президентство зарегистрировали.





Виктор Бабарико вместе с сыном Эдуардом находится в СИЗО КГБ с 18 июня.

Также были задержаны подруга семьи Бабарико и член инициативной группы Светлана Купреева, член инициативной группы кандидата Дмитрий Коряка, личная помощника Бабарико в «Белгазпромбанке» Елена Карагачева и координатор инициативной группы по Могилевской области Владимир Дударев.





Все они были признаны белорусским правозащитным сообществом политическими заключенными.



