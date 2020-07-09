«Стадион „Славянка“ — это издевательство!» Бобруйчане просят исполком предоставить больше мест для предвыборной агитации
Обращение с просьбой разрешить агитацию в людных местах в разных районах Бобруйска подписали более ста человек.
7 июня оно было передано городским властям, сообщает Babruysk.by.
30 июня решением № 13-57 Бобруйский городской исполнительный комитет определил места для проведения предвыборной агитации и встреч с избирателями.
Согласно этому решению, в качестве места для проведения в уведомительном порядке массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), организуемых кандидатами в Президенты Республики Беларусь, их доверенными лицами, с момента регистрации кандидатов в Президенты Республики Беларусь по 8 августа 2020 г. включительно определён стадион, расположенный по адресу: г. Бобруйск, улица Урицкого, 76А.
Встречи кандидатов в Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, а также предвыборные собрания, организуемые избирателями, с момента регистрации кандидатов в Президенты Республики Беларусь по 8 августа 2020 г. включительно можно проводить в следующих местах:
- зрительный зал дома культуры производственного унитарного предприятия «Универсал Бобруйск» общественного объединения «Белорусское общество глухих» (улица Карла Маркса, 30);
- актовый зал подросткового клуба «Лотос» государственного учреждения образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска» (бульвар Молодежный, 5);
- актовый зал государственного учреждения образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска» (улица Социалистическая, 90);
- зрительный зал учреждения культуры «Центр культуры и досуга Ленинского района г. Бобруйска» (переулок Песчаный, 22);
- актовый зал государственного учреждения образования «Детская школа искусств № 2 г. Бобруйска имени В.В. Оловникова» (улица Ульяновская, 35А);
- актовый зал государственного учреждения образования «Средняя школа № 34 г. Бобруйска» (улица Гоголя, 194);
- актовый зал учреждения образования «Бобруйский государственный строительный профессионально-технический колледж» (улица Гагарина, 42);
- актовый зал государственного учреждения образования «Средняя школа № 32 г. Бобруйска» (бульвар Приберезинский, 30);
- читальный зал городской библиотеки № 4 имени Б.М. Микулича учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Бобруйска» (проспект Строителей, 54А).
Стадион «Славянка» на протяжении многих лет является единственным местом в Бобруйске для проведения массовых мероприятий и пикетов оппозиции, которые разрешают власти. Определить это же место для предвыборной агитации кандидатов в президенты — это издевательство и над кандидатами, и над горожанами, считает председатель бобруйской городской организации Объединённой гражданской партии, координатор профсоюза РЭП по Бобруйску Галина Смирнова. Активистка составила обращение в исполком и собрала под ним более ста подписей бобруйчан, которые также считают, что для встреч с кандидатами нужно отвести более людные и удобные места.
«Во-первых, место для массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования) получается всего одно, при том, не самое удобное для бобруйчан. Улица Урицкого — это далеко не лучший вариант, чтобы туда ездить из других частей города. Из общественного транспорта там проходит лишь один маршрут — № 4, на котором можно доехать до стадиона лишь из Титовки или со стороны ул. Дзержинского. Во-вторых, от нас отсекли возможность проводить пикеты и встречи с избирателями в центре города, что само по себе выглядит просто абсурдно», — говорится в обращении.
Основным место для агитации обратившиеся в исполком бобруйчане предлагают сделать площадку возле городской бани по улице Минской, 57.
«Также считаем целесообразным выделить площадки для проведения агитации и в других районах города, для удобства тех бобруйчан, кто по каким-либо причинам не может выехать из своего района», — говорится далее в обращении. Список дополнительных мест предлагается следующий:
- парк Молодёжный, ул.50 лет ВЛКСМ, 26
- площадка возле ТЦ «Спектр», пр.Строителей, 58
- площадка возле скульптуры бобра около Центрального рынка, ул. К. Маркса, 49
- площадка возле ТЦ «Виталюр», ул. Парковая, 55а
- район Киселевичи, ул. Горелика, 59а.
Составители обращения также обращают внимание, что «выделение большего количества открытых площадок для проведения агитационных мероприятий оправдано в том числе и в связи с нынешней эпидемиологической ситуацией, когда массовые встречи лучше проводить на свежем воздухе, а не в помещениях, среди которых далеко не все обеспечены современными системами кондиционирования воздуха и вентиляции».
08:15 09/07/2020
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