



7 июня оно было передано городским властям, сообщает Babruysk.by





30 июня решением № 13-57 Бобруйский городской исполнительный комитет определил места для проведения предвыборной агитации и встреч с избирателями.





Согласно этому решению, в качестве места для проведения в уведомительном порядке массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), организуемых кандидатами в Президенты Республики Беларусь, их доверенными лицами, с момента регистрации кандидатов в Президенты Республики Беларусь по 8 августа 2020 г. включительно определён стадион, расположенный по адресу: г. Бобруйск, улица Урицкого, 76А.





Встречи кандидатов в Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, а также предвыборные собрания, организуемые избирателями, с момента регистрации кандидатов в Президенты Республики Беларусь по 8 августа 2020 г. включительно можно проводить в следующих местах:





зрительный зал дома культуры производственного унитарного предприятия «Универсал Бобруйск» общественного объединения «Белорусское общество глухих» (улица Карла Маркса, 30);

актовый зал подросткового клуба «Лотос» государственного учреждения образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска» (бульвар Молодежный, 5);

актовый зал государственного учреждения образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска» (улица Социалистическая, 90);

зрительный зал учреждения культуры «Центр культуры и досуга Ленинского района г. Бобруйска» (переулок Песчаный, 22);

актовый зал государственного учреждения образования «Детская школа искусств № 2 г. Бобруйска имени В.В. Оловникова» (улица Ульяновская, 35А);

актовый зал государственного учреждения образования «Средняя школа № 34 г. Бобруйска» (улица Гоголя, 194);

актовый зал учреждения образования «Бобруйский государственный строительный профессионально-технический колледж» (улица Гагарина, 42);

актовый зал государственного учреждения образования «Средняя школа № 32 г. Бобруйска» (бульвар Приберезинский, 30);

читальный зал городской библиотеки № 4 имени Б.М. Микулича учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Бобруйска» (проспект Строителей, 54А).

Стадион «Славянка» на протяжении многих лет является единственным местом в Бобруйске для проведения массовых мероприятий и пикетов оппозиции, которые разрешают власти. Определить это же место для предвыборной агитации кандидатов в президенты — это издевательство и над кандидатами, и над горожанами, считает председатель бобруйской городской организации Объединённой гражданской партии, координатор профсоюза РЭП по Бобруйску Галина Смирнова. Активистка составила обращение в исполком и собрала под ним более ста подписей бобруйчан, которые также считают, что для встреч с кандидатами нужно отвести более людные и удобные места.



