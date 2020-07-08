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Первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич — о Бабарико, Цепкало, Тихановском, Черечне и Канопацкой

Известный политик Станислав Шушкевич в интервью "Радио Свобода" ответил на вопросы о президентских выборах в Беларуси.

Первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич — о Бабарико, Цепкало, Тихановском, Черечне и Канопацкой
фото Еврорадио(архив)
 «У меня давнее впечатление, что он приличный и порядочный человек. Теперь на него столько грязи вылили, что я влюбился в него еще больше», - говорит Станислав Шушкевич о кандидате в президенты Сергее Черечне

Станислав Шушкевич внимательно следит за избирательной кампанией и осуждает аресты ее участников.


«Для меня это полной неожиданностью то, что случилось со знаменитостями», - говорит он. - Наглость нашего правительства ни с чем не сравнима. Мы должны бояться всего, потому что наше правительство против нашего государства, против нашего народа. А во главе - президент, который хочет быть у власти. Различные версии, выдвинутые против кандидатов, - все дело нашего президента и тех, кому он хорошо платит за счет людей и их налогов».


Он говорит, что хорошо знает всех «игроков», кроме Виктора Бабарико. Но Шушкевич послушал его выступления, и он ему "очень понравился". 

О Валерии Цепкало говорит следующее: "Это высокообразованный человек, но эту образованность можно по-разному направить. По сравнению с Лукашенко он по образованию гений!" 

Сергей Тихановский произвёл хорошее впечатление. Был знаком с ним ранее - он брал у него интервью. «Я не знаю Тихановскую, но знаю Тихановского», - говорит Шушкевич. - «Он мне очень понравился». 

Об Анне Канопацкой «нет приличного слова, чтобы её охарактеризовать». «Когда ОГП не выдвинула Анну Канопацкую на парламентские выборы во второй раз, я даже пожалел ее». Но в настоящее время -  «Я сочувствую этой женщине - милая, красивая, высказывает мнения, но тут все иначе», - говорит Шушкевич.

О Лукашенко: "Он не получит 50% голосов ни в коим случае, при этой непопулярности, которую он имеет в стране ".
радио Свобода
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