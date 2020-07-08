«У меня давнее впечатление, что он приличный и порядочный человек. Теперь на него столько грязи вылили, что я влюбился в него еще больше», - говорит Станислав Шушкевич о кандидате в президенты Сергее Черечне.





Станислав Шушкевич внимательно следит за избирательной кампанией и осуждает аресты ее участников.









«Для меня это полной неожиданностью то, что случилось со знаменитостями», - говорит он. - Наглость нашего правительства ни с чем не сравнима. Мы должны бояться всего, потому что наше правительство против нашего государства, против нашего народа. А во главе - президент, который хочет быть у власти. Различные версии, выдвинутые против кандидатов, - все дело нашего президента и тех, кому он хорошо платит за счет людей и их налогов».









Он говорит, что хорошо знает всех «игроков», кроме Виктора Бабарико. Но Шушкевич послушал его выступления, и он ему "очень понравился".





О Валерии Цепкало говорит следующее: "Это высокообразованный человек, но эту образованность можно по-разному направить. По сравнению с Лукашенко он по образованию гений!"





Сергей Тихановский произвёл хорошее впечатление. Был знаком с ним ранее - он брал у него интервью. «Я не знаю Тихановскую, но знаю Тихановского», - говорит Шушкевич. - «Он мне очень понравился».





Об Анне Канопацкой - « нет приличного слова, чтобы её охарактеризовать». «Когда ОГП не выдвинула Анну Канопацкую на парламентские выборы во второй раз, я даже пожалел ее». Но в настоящее время - «Я сочувствую этой женщине - милая, красивая, высказывает мнения, но тут все иначе», - говорит Шушкевич.





О Лукашенко: "Он не получит 50% голосов ни в коим случае, при этой непопулярности, которую он имеет в стране ".







