Российский политик нашел 9 причин, почему Лукашенко «плохой президент»

kyky.org приводит эту речь с незначительной редактурой, но без искажения сути.



1. Застой и отсутствие развития

Максим Кац





В оригинале эта часть у Каца называлась «простой базовых преимуществ». Беларусь долгие годы не может реализовать свои базовые преимущества. Население – городское, взрослое, образованное. То есть проблемы, через которые проходят развивающиеся страны в других частях планеты, для этой республики не актуальны. В Беларуси недорогая, при этом квалифицированная рабочая сила. Беларусь, в отличие от большинства постсоветских стран, не пережила больших социальных потрясений – у нее не было своей Чечни и Донбасса. Кац считает, что у страны есть все данные, чтобы попасть в число европейских лидеров в короткий срок. Но всему мешает неизменный уже четверть века политический режим. Как результат – низкий показатель ВВП, невысокая средняя зарплата и сильная зависимость от России.

2. Смертная казнь

Беларусь – последняя страна Европы, которая не отказалась от этой практики. Республика уже 22 года в одиночку «делает» статистику по смертной казни целого континента. В год расстреливают около четырех человек – за особо тяжкие преступления. Если бы не Беларусь, Европа стала бы второй частью света, после Австралии и Океании, полностью свободной от смерти как уголовной санкции.

3. Монополизация и неэффективность

Постсоветская приватизация в России, о которой можно сказать много чего плохого (например, непрозрачные процедуры, ограничения на допуск к аукционам и так далее), тем не менее, выполнила важнейшую задачу. Она хотя бы частично избавила государство от несвойственных ему функций: правительство перестало добывать руду, собирать машины и печь хлеб. Родилась какая-никакая конкуренция. Беларусь же делит общую для СНГ беду – запредельное участие государства и монополизация экономики: последовательной приватизации в стране не провели. Единственный повод, по которому Лукашенко продавал активы, – когда деньги на жизнь государства заканчивались. Только так и распродавалось «фамильное серебро». Все крупнейшие промышленные предприятия Беларуси – БелАЗ, МАЗ, МТЗ и сотни прочих – находятся в госсобственности. Перекрывающая доля государства, отсутствие конкуренции, чиновники в креслах менеджмента – все это приводит к предсказуемому результату: стагнации, коррупции и неэффективности.

4. Фальсификация выборов

Раньше Лукашенко откровенно относился к электоральному процессу как к формальной процедуре: ее нужно проводить, но она не имеет значения. Фальсификации в Беларуси и не скрывают. Вот самая знаменитая цитата Лукашенко на эту тему, сказанная в 2006 году: «Поэтому, если вам говорят, что тут фальсифицировали выборы и так далее, и так далее, – не верьте этому. Да, мы последние выборы фальсифицировали. Я уже западникам это говорил. За президента Лукашенко проголосовало 93,5%. Говорят – это не европейский показатель. Мы сделали 86%. Это правда было». Сейчас ситуация не сильно изменилась. Как показали текущие выборы в Беларуси, режим легко нарушает даже написанные под себя правила или меняет их на ходу. Например, в участковые избиркомы не допустили наблюдателей «с улицы» – только своих. Поэтому всем примерно понятно, как посчитают голоса.





Еще до окончания этапа сбора подписей два основных конкурента Лукашенко – Виктор Бабарико и Сергей Тихановский – были арестованы. Оставшегося на свободе претендента в президенты Валерия Цепкало сняли с выборов из-за массового непризнания подписей. А у тех участников гонки, которых называют спойлерами, признанных подписей за выдвижение оказалось больше, чем они сдали. Лукашенко характеризует эти выборы как «экзамен, который сдает власть народу». Только сдает она его как «безответственный студент-мажор», полностью контролирующий приемную комиссию.





Диктаторы рано или поздно уходят. Вместо старых институтов появляются новые. Полная ликвидация внутреннего смысла, отсутствие даже попыток соблюсти приличие (ограничить себя хотя бы формальными рамками) – это мина, заложенная под будущее. Деградировавший в ноль, утративший всякое доверие институт не уйдет вместе с диктатором. Он останется и может повлиять на политическую культуру завтрашнего дня.

5. Коронавирус

Беларусь – это даже не Швеция. Шведы не вводили жестких ограничительных мер в связи с пандемией, но и не отрицали проблему. Лукашенко же избрал путь полного отрицания. Белорусское правительство – единственное в Европе, которое до сих пор делает вид, что ничего не происходит. Но хуже – отношение Лукашенко к людям. Он пренебрежительно высказывался об умерших от вируса: мол, они сами были старыми и больными. На фоне растущего количества смертей от пневмоний он заявил, что в Беларуси от коронавируса никто не умирает. В разгар эпидемии Лукашенко провел парад Победы. 2 июня президент сказал, что коронавирус побежден, но до сих пор регистрируют более 200 новых случаев заражения в день. А недолеченных больных срочно распределяют по домам. При этом Лукашенко злится, что на него якобы обрушился весь мир, потому что он пошел своим путем в борьбе с пандемией. И не исключает, что коронавирус создали специально.









Если верить официальной беларуской статистике по ковиду (а Кац не видит причин ей доверять), становится ясно, что 10-миллионная Беларусь обгоняет 40-миллионную Украину на треть по числу зараженных. Неизбежная рецессия, снижение доходов и утрата рабочих мест – основной двигатель текущего политического кризиса.

6. Нефтяная игла

Хотя внутренние запасы нефти невелики, Беларусь обладала сомнительной славой нефтяного офшора. Получая по низкой цене нефть у России, Беларусь перерабатывала ее у себя, а потом поставляла нефтепродукты уже по рыночным ценам в Европу, Украину и даже назад в Россию. Причем при поставках на Запад иногда использовались контрабандные схемы. То есть продукты нефтепереработки поставлялись под видом растворителей, чтобы платить меньшую экспортную пошлину. За счет этой разницы в цене жила иллюзия социальной справедливости: удавалось покрывать убытки госпредприятий, датировать безнадежные проекты, отказываться от реформ. Но налоговый маневр России все изменил: дешевая нефть закончилась, и для Лукашенко настали тяжелые времена. В 2020 году на фоне перепалок с Россией и коронавирусного падения экономики Беларусь поставит на экспорт значительно меньше нефтепродуктов, чем в 2019-м. Сейчас белорусские власти отчаянно пытаются решить проблему с поставками, закупая альтернативную нефть по рыночным ценам. Но вся эта странная ситуация с нефтью будет еще долго бить по бюджету республики. Беларусам следует обсудить, правильная ли это политика.

7. Грубые методы

Про политические методы Лукашенко говорят так: он играет в шахматы не фигурами, а доской. Как любой авторитарный правитель, он умеет плести длинные, сложные интриги. Но, когда ситуация выходит из-под контроля, прибегает к топорным методам. Вот два примера. Первая история произошла еще в конце 90-х. У Лукашенко окончательно испортились отношения с Западом, и он решил показать, кто в доме хозяин. В буквальном смысле. Большинство послов жили в элитном поселке Дрозды, где также стояла резиденция Лукашенко. В 1998 году им предложили покинуть дома под предлогом ремонта коммуникаций, хотя с ними все было в порядке. Послы отказались, сославшись на Венскую конвенцию, гарантирующую неприкосновенность жилья дипломатов. В итоге власти отключили им воду, электричество и связь. Дорогу к домам послов перекопали. Американские дипломаты жаловались, что им пытались заварить ворота. Кончилось все дипломатическим скандалом: послы 22 стран покинули Беларусь.





А иногда белорусский режим прибегает к вообще среднеазиатским методам. Например, правоохранительную и судебную системы использует для захвата заложников. В 2013 году поспорили два крупнейших калийных предприятия мира: пермский «Уралкалий» и «Беларуськалий». Конфликт разрешился задержанием и заключением под стражу топ-менеджера российского «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. Его пригласили на переговоры в Минск. Неудачное, по мнению беларуской стороны, завершение переговоров закончилось арестом иностранного топ-менеджера. Ему предъявили обвинение и запросили максимальный срок наказания – до десяти лет колонии. Лишь спустя месяцы переговоров и после уступок российской стороны Баумгертнера экстрадировали в Россию.





Коммерческая почва процесса против руководителя «Уралкалия» никогда не скрывалась. Лукашенко открыто признавался, что вручную руководит следствием. Роль Лукашенко здесь однозначна: заключение под стражу иностранного гражданина для коммерческого шантажа, – делится мнением Максим Кац. Такие действия политической верхушки не могут положительно повлиять на имидж страны – это приводит к потере доверия и отсутствию инвестиций. Беларусь просто будут обходить стороной. Собственно, это и происходит. Поэтому средняя зарплата в республике в три раза ниже, чем в Эстонии, а экономического роста не было 12 лет.

8. Безумная экономическая политика

При распределении бюджета «на политические соображения» и «экономическую стабильность» Лукашенко всегда выбирал первое. При этом Нацбанк выступал печатным станком президента – даже на уровне заявлений. Относительную свободу действий Нацбанк получил только после череды кризисов и девальваций, но все равно остался подконтрольным президенту.





В результате такой монетарной политики девальвация была неизбежна: национальная валюта обесценилась в 2012 году на 100%. К двузначному значению беларуский рубль пришел только после проведения деноминации в 2016 году. Тем не менее, Лукашенко до сих пор еще вмешивается в работу монетарной системы и позволяет себе грубейший экономический популизм.





Так, на совещании 19 июня он назвал председателя Нацбанка «главным помощником премьер-министра по выплате зарплаты и работе предприятий». Нормально? Дальше он потребовал снизить ставку рефинансирования – через несколько дней она снизилась на четверть. Такого рода макроэкономическая политика пожирает любые перспективы экономического роста. Ну и повышение уровня жизни граждан тоже – уничтожаются стимулы хоть на какое-то планирование. И ведь это уже было перед выборами 2010 года. Тогда экономика искусственно накачивалась деньгами, зарплаты росли по указанию президента, но выборы прошли ужасно. В Минске разогнали крупнейший оппозиционный митинг, а уже через несколько месяцев курс беларуского рубля ушел в крутое пике.





Безответственная экономическая политика сводит всю потенциальную активность к открытию ларька. Вы не можете инвестировать в строительство завода, который окупится через 30 лет. И даже в предприятие попроще, которое окупится через семь лет. У экономики за это время есть шанс рухнуть, потому что президенту приспичило напечатать денег в порыве популизма. Так управлять – не годится.

9. Политический тупик

В свою шестую президентскую кампанию Лукашенко постоянно говорит, что необходимо сохранять страну такой, какая она есть. Он по-прежнему выступает против реформ и приватизации, ограничиваясь туманными намеками на обновление Конституции. Никакого конкретного видения будущего страны у него нет – только ситуативные решения срочных задач. Более того, Лукашенко позиционирует себя, как единственного защитника суверенитета страны – без его участия Беларусь потеряет независимость. Тем не менее, действующий президент продолжает странные переговоры с Владимиром Путиным об обмене части суверенитета на энергоресурсы. Гражданское общество способно развивать страну и усиливать национальное сознание. Но на это общество сегодня оказывается непрерывное давление. То есть Лукашенко сознательно делает целую страну заложницей его личной власти. Ни о каком развитии в таких условиях говорить не приходится.









Во внешней политике ситуация аналогичная. В отношениях с Россией Лукашенко уже перешел черту, за которой дружба превращается в зависимость. Наладить контакт с Западом, чтобы из этой зависимости выбраться, ему не под силу. Старые привычки диктатора слишком сильны, чтобы от них отказаться.



