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Берега попутали? Адвокат Тихановского: Сокамерники отказываются сидеть с ним — в СИЗО прошла ложная информация о его статусе

Адвокату Сергея Тихановского Виктору Мацкевичу стало известно, что после выхода из карцера Тихановского заключенные в его прежней камере отказались с ним находиться, поскольку в СИЗО прошла ложная информация о его якобы так называемом «низком социальном статусе».

 Блогеру было сказано, что он это должен опровергнуть, а именно, чтобы кто-то из преступного мира извне подтвердил, что это не так, рассказал TUT.BY Виктор Мацкевич.

Фото: Сергей Комков, TUT.BY

— Сейчас Сергей помещен в двухместную камеру и находится в относительной безопасности. Но эта ложь может ему серьезно навредить и ставит его в уязвимое положение. Об этом я информировал начальника СИЗО и просил урегулировать данную ситуацию. Однако до меня продолжает доходить информация, что эти абсурдные слухи по-прежнему распространяются в СИЗО. Сергей сейчас лишен свободы и сам ответить не может. К преступному миру никто обращаться не собирается. Поэтому говорю я как его адвокат: любые измышления подобного рода являются неправдой, должны быть прекращены и пресечены. Иначе есть основания считать, что таким образом на Тихановского оказывается давление, — сказал Мацкевич.

Напомним, 13 июня Сергея Тихановского поместили в карцер в СИЗО № 1. 20 июня продлили нахождение в карцере до 26 июня. Светлана Тихановская заявила, что крайне обеспокоена данной ситуацией, и попросила всех поддержать ее супруга. Адвокат Тихановского Виктор Мацкевич рассказывал, что к блогеру применили два взыскания, каждое — по семь суток водворения в карцер. Первое взыскание вынесли, когда он еще находился в обычной камере, за нарушение режима. Второе — когда он уже находился в карцере, за плохую уборку помещения: со слов Тихановского, в камере под трехметровым потолком сотрудники СИЗО обнаружили паутину.
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