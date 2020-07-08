Место, где был убит чеченский блогер Мамихан (Анзор) Умаров

Фото: Ronald Zak / AP





Организаторы акции скандировали, что «Россия — небезопасная страна для Чечни». По их словам, это было политическое убийство.





Kleine Zeitung пишет, что Умаров критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и оскорблял его. «За это он и заплатил своей жизнью», — говорится в публикации. Акция прошла мирно.









Умарова, просившего убежище в Австрии, застрелили в субботу, 4 июля. Он получил документы на имя Мартина Бека и был под защитой властей. По мнению силовиков, убийство носит заказной характер.





Сообщалось, что блогер знал о том, что ему угрожают убийством. Незадолго до смерти он просил знакомых помочь ему приобрести бронежилет.



