Непрощённый Кадыровым? В Вене после убийства чеченского блогера прошли акции протеста
В Вене несколько десятков чеченцев вышли к посольству России в Австрии для участия в акции протеста после убийства чеченского блогера Мамихана (Анзора) Умарова. Об этом сообщает газета Kleine Zeitung.
Место, где был убит чеченский блогер Мамихан (Анзор) Умаров
Фото: Ronald Zak / AP
Организаторы акции скандировали, что «Россия — небезопасная страна для Чечни». По их словам, это было политическое убийство.
Kleine Zeitung пишет, что Умаров критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и оскорблял его. «За это он и заплатил своей жизнью», — говорится в публикации. Акция прошла мирно.
Умарова, просившего убежище в Австрии, застрелили в субботу, 4 июля. Он получил документы на имя Мартина Бека и был под защитой властей. По мнению силовиков, убийство носит заказной характер.
Сообщалось, что блогер знал о том, что ему угрожают убийством. Незадолго до смерти он просил знакомых помочь ему приобрести бронежилет.
20:17 08/07/2020
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