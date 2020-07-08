Глас неуслышанных

То, что сегодня творится под вывеской «выборы», запомнится, наверное, как самая грязная и бесчестная электоральная кампания не только в истории Беларуси, но и, пожалуй, в новейшей европейской истории. В XXI веке такого точно еще не было ни в одной стране континента.





Независимых выдвиженцев и их сподвижников бросают за решетку. Пропагандистский брандспойт поливает их грязью non stop. У «нужных» претендентов неожиданно появляются тучи подписей, у «ненужных» подписи бракуются почем зря. Места для агитации выделяются где-то на задворках. На улицах идет перманентный хапун, людей задерживают уже в магазинных очередях. Те же, кто возмущается этим бредоворотом, запросто лишаются работы. И это далеко не полный список «прелестей» кампании-2020. Голливудским создателям антиутопий такие сюжеты, поди, и не снились.









Самый вопиющий эпизод этой вакханалии - брутальное вытеснение с предвыборной дистанции Виктора Бабарико, которого резонно считают самым серьезным соперником «главного кандидата» и который по оной причине рискует стать эдаким белорусским Ходорковским. Но не менее возмутительно и преследование других участников кампании: десятки человек брошено за решетку по смехотворным обвинениям в нарушении общественного порядка. Если хитросплетения белых ниток в «деле Бабарико» нам еще предстоит оценить, то «дело Тихановского и Со» уже сейчас можно назвать дутым a priori.





У всякого режима своя тактика борьбы с оппонентами. В сталинские времена людей вагонами свозили в лагеря по 58-й статье - за «контрреволюционную деятельность». При Брежневе большинство диссидентов шло по 70-й - за «антисоветскую агитацию и пропаганду». Белорусский режим обычно расправляется с несогласными посредством ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), а также ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).





Право на свободу собраний и митингов гражданам Беларуси гарантировано 35-й статьей Конституции. Там, правда, указано, что порядок их проведения определяется отдельно, но Конституция - это Основной закон, и все вытекающие из него законы и указы не должны денонсировать его положения. У нас же получается так, что подзаконные акты, доведенные за годы «стабильности» до абсурда, всячески нивелируют конституционное право граждан, и им крайне сложно реализовать его на практике.





Когда же они пытаются это сделать, власть включает привычную шарманку: «Ветродуи! Шайки и банды! Расшатывается обстановка внутри страны!» Простите, а в чем заключается «расшатывание обстановки»? Почему люди, выходящие на мирные акции, - это «шайки и банды»? Да вы просто настоящих шаек не знаете! Голосистые соколы агитпропа кивают сегодня на США, где под маркой движения Black Lives Matter развернулась настоящая криминальная герилья - мол, хотите, чтобы было, как у американцев? Слушайте, да если бы американские блэк-ливс-мэтты вели себя на улицах так же, как белорусы, тамошние копы зевали бы от скуки!





Если уж говорить об Америке, давайте лучше вспомним, как в январе 2017г., в дни инаугурации Трампа, по всей стране прокатились масштабные акции протеста. Стотысячные демонстрации прошли по улицам Вашингтона, Чикаго, Лос-Анджелеса, Бостона, Нью-Йорка, десятки тысяч человек вышли на улицы в других городах - но власти не устраивали хапун и не фабриковали дела против их участников. Из сотен тысяч демонстрантов были задержаны лишь несколько - те, кто под шумок порывались бить витрины и авто. В цивилизованных странах власть уважает право людей на протест и не чинит им препон, если протест не перерастает в погромы, как случилось с тем же BLM.









Но какое злодеяние против общественного порядка совершили Тихановский со товарищи? Разве они что-то разбили или подожгли, своротили какой-нибудь памятник, заставляли кого-то становиться на колени? Да нет, даже и не собирались. Ни одной веточки не сломали, ни одной травинки не помяли. Ну, может, кроме той, на которую упал милиционер, неизвестно кем уроненный (возможно, теми же секретными умельцами, что в 2006г. «находили» на Плошчы штыри и заточки, а в 2017г. - схроны с оружием под Столбцами). Так неужто единственная вина Тихановского и Со в том, что кричали «Стоп, таракан!» и трясли тапком на палке? Не слишком ли суровая реакция на столь пустяковое «злодеяние»?





Нам постоянно твердят с высоких трибун, что мы, мол, «лимит революций исчерпали» и «майдан нам не нужен». Но народ и не стремится к революциям, не горит желанием стоять дни и ночи на майдане - те, кто выходят на улицы, просто хотят быть услышанными. Люди пытаются достучаться до власти, втолковать ей, что устали от глупости, хамства и бесчинств. Но власть не слышит людей, продолжая осыпать их «прелестями стабильности». Ну и пусть тогда не удивляется, что у народа порой возникает желание прочистить ей уши тапочным методом.



