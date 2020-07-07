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Виктор Бабарико создаст свою партию или общественное движение

У Виктора Бабарико, который претендует на президентство, есть планы по созданию партии либо общественного объединения

Виктор Бабарико создаст свою партию или общественное движение
Об этом сообщили Hrodna.life в штабе претендента.

О подробностях и программе партии в штабе пока не могут рассказать больше.

Виктор Бабарико — председатель правления «Белгазпромбанка» в 2000—2020 гг. 12 мая 2020 года вышел из состава правления и уволился с должности председателя правления по собственному желанию. Объявил об участии в выборах 12 мая. 6 июня заявил, что уже собрал 100 000 подписей. Интернет-опросы отдавали Виктору Бабарико первое место с 50 и более процентами голосов.


Cейчас Виктор Бабарико и его сын Эдуард проходят по уголовному делу. Виктору Бабарико предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере), ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере) и ч. 2 ст 431 (Дача взятки повторно либо в крупном размере) УК РБ.

Эдуард Бабарико обвиняется по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК РБ, сообщает TUT.BY.


Штаб Виктора Бабарико инициировал кампанию «Честные люди». Она направлена на максимальное участие общественности в работе избирательных комиссий и подсчете голосов.
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