Виктор Бабарико создаст свою партию или общественное движение

Об этом сообщили Hrodna.life в штабе претендента.





О подробностях и программе партии в штабе пока не могут рассказать больше.





Виктор Бабарико — председатель правления «Белгазпромбанка» в 2000—2020 гг. 12 мая 2020 года вышел из состава правления и уволился с должности председателя правления по собственному желанию. Объявил об участии в выборах 12 мая. 6 июня заявил, что уже собрал 100 000 подписей. Интернет-опросы отдавали Виктору Бабарико первое место с 50 и более процентами голосов.









Cейчас Виктор Бабарико и его сын Эдуард проходят по уголовному делу. Виктору Бабарико предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере), ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере) и ч. 2 ст 431 (Дача взятки повторно либо в крупном размере) УК РБ.





Эдуард Бабарико обвиняется по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК РБ, сообщает TUT.BY.









Штаб Виктора Бабарико инициировал кампанию «Честные люди». Она направлена на максимальное участие общественности в работе избирательных комиссий и подсчете голосов.



