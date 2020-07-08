Вайра Вике-Фрейберга дала совет белорусам, чтобы избежать ошибок

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По ее словам, главное – это не затягивать с реформами.





«Мы начали готовиться к независимости в мае 1990 года, а обрели ее в августе 1991 года. Перемены нужно готовить. Величайшая ошибка, которую могут сделать белорусы — это затянуть с реформами. Нужно проводить реформы так быстро, как только это удастся. Не затягивайте с необходимыми изменениями», — отметила политика в интервью Радио «Свабода».





Вместе с тем она признала, что «нет стран с идентичным путем, так как нет одинакового для всех прошлого»