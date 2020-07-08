Вайра Вике-Фрейберга дала совет белорусам, чтобы избежать ошибок
Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, которая была президентом Латвии в 1999-2007 годах, рассказала о том, как белорусам следует готовиться к переменам.
Фото: wikimedia.org
По ее словам, главное – это не затягивать с реформами.
«Мы начали готовиться к независимости в мае 1990 года, а обрели ее в августе 1991 года. Перемены нужно готовить. Величайшая ошибка, которую могут сделать белорусы — это затянуть с реформами. Нужно проводить реформы так быстро, как только это удастся. Не затягивайте с необходимыми изменениями», — отметила политика в интервью Радио «Свабода».
Вместе с тем она признала, что «нет стран с идентичным путем, так как нет одинакового для всех прошлого»
18:54 08/07/2020
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