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Вайра Вике-Фрейберга дала совет белорусам, чтобы избежать ошибок

Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, которая была президентом Латвии в 1999-2007 годах, рассказала о том, как белорусам следует готовиться к переменам.

Фото: wikimedia.org
 
По ее словам, главное – это не затягивать с реформами.

«Мы начали готовиться к независимости в мае 1990 года, а обрели ее в августе 1991 года. Перемены нужно готовить. Величайшая ошибка, которую могут сделать белорусы — это затянуть с реформами. Нужно проводить реформы так быстро, как только это удастся. Не затягивайте с необходимыми изменениями», — отметила политика в интервью Радио «Свабода».

Вместе с тем она признала, что «нет стран с идентичным путем, так как нет одинакового для всех прошлого»
telegraf.by
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