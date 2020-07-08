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Чего боятся? Беларусь до сих пор не пригласила на выборы наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ

Белорусские власти используют пандемию не только для ограничения прав граждан и потенциальных кнадидатов во время президентской кампании, но и чтобы не допустить в страну международных наблюдателей.

Чего боятся? Беларусь до сих пор не пригласила на выборы наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ
До президентских выборов остался месяц, однако наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ до сих пор не приглашены в Беларусь. Как выясняется, Парламентская ассамблея ОБСЕ отказалась направлять наблюдателей, поскольку там просто не дождались своевременного приглашения.

“БДИПЧ все ещё ждёт приглашения от властей наблюдать за предстоящими президентскими выборами в Беларуси. Своевременное приглашение имеет важное значение, поскольку оно позволяет нам отправлять наблюдателей в срок, который позволит дать полную оценку избирательному процессу”, — рассказала Еврорадио пресс-секретарь БДИПЧ Катя Андруш. 

В 2020 году из-за пандемии коронавируса на решение логистических вопросов нужно больше времени, чем раньше. К тому же сотрудники БДИПЧ заняты наблюдением за другими избирательными кампаниями. Для того, чтобы сформировать миссию и обеспечить наблюдение на должном уровне, нужно время, которого остаётся всё меньше.

Вопросы международного наблюдения за президентской кампанией БДИПЧ и МИД Беларуси последний раз обсуждали 24 июня — по телефону. 26 июня министр иностранных дел Владимир Макей “подтвердил намерение” Беларуси пригласить международных наблюдателей. Но сразу же добавил, что внешнеполитическое ведомство советуется в этом вопросе с Министерством здравоохранения.


“Мне нечего добавить к тому, что сказал министр. С того момента пока никаких новостей нет”, — ответил Еврорадио на вопрос о международных наблюдателях пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз.

Между тем директор БДИПЧ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир обеспокоена молчанием Беларуси. 1 июля она написала об этом в “Твиттере”: “БДИПЧ ОБСЕ до сих пор не получило приглашение наблюдать за предстоящими президентскими выборами в Беларуси. Полная оценка избирательного процесса зависит от нашей способности своевременно отправить наблюдателей”.

На прошлых избирательных кампаниях наблюдателей БДИПЧ приглашали в Беларусь “месяца за два” — на этапе выдвижения претендентов в президенты, признаётся глава Центризбиркома Лидия Ермошина: “Ну а приезжали месяца за полтора до выборов. В прошлом году (на парламентские выборы) приехали где-то за месяц”.  

Почему же в этом году приглашение не было отправлено в мае — на этапе выдвижения “кандидатов в кандидаты”?

“На тот момент, когда шло выдвижение кандидатов, во-первых, Европа была закрыта на карантин, во-вторых, на этом раннем периоде и в Республике Беларусь было достаточно тревожно именно с эпидемиологической ситуацией. Даже сейчас многие государства, в том числе входящие в СНГ, не уверены, что смогут направить наблюдателей именно с неблагополучной ситуацией уже у них в государствах”, — поясняет Лидия Ермошина.

7 июня председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных сообщил, что наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОБСЕ отказались приехать в Беларусь из-за сложной эпидемиологической ситуации в нашей стране. Депутат рассчитывал на их присутствие, но увы и ах. 

"Я уже обсуждал это с Парламентской ассамблеей ОБСЕ. Безусловно, мы заинтересованы в приглашении наших коллег. Но Парламентская ассамблея ОБСЕ уже сказала, что не сможет направить своих наблюдателей. Это связано с эпидемиологической ситуацией", — пояснил Андрей Савиных.

По сведениям Еврорадио, ПА ОБСЕ, так же как и БДИПЧ, не получила приглашения наблюдать за президентскими выборами в Беларуси. Представители Парламентской ассамблеи просто уведомили белорусскую сторону, что в этой ситуации больше не готовы организовать наблюдение за выборами.
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